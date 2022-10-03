CHP'li Belediyenin işçi çıkarımına tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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CHP'li Belediyenin işçi çıkarımına tepkiler çığ gibi büyüyor

03.10.2022 14:32

CHP'li Belediyenin işçi çıkarımına tepkiler çığ gibi büyüyor Memleket Partili Baltalık: "Ekmekle oynayarak gerçek yüzlerini gösterdiler" "Seçim meydanlarında ortağınız İYİ Parti ile ne vaat ettiniz ne yapıyorsunuz?

CHP'li Belediyenin işçi çıkarımına tepkiler çığ gibi büyüyor

Memleket Partili Baltalık:

"Ekmekle oynayarak gerçek yüzlerini gösterdiler"

"Seçim meydanlarında ortağınız İYİ Parti ile ne vaat ettiniz ne yapıyorsunuz?"

KIRŞEHİR - CHP'li Kırşehir Belediyesinde 11 işçinin işten çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; CHP'li belediyenin ekmekle oynayarak gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

Baltalık açıklamasında; "Kırşehir halkının desteğiyle belediye başkanı seçilen Selehattin Ekicioğlu, kendisine gösterilen teveccühe layık olmadığını bir kez daha gösterdi" dedi. CHP ve İYİ Parti'nin seçim meydanlarında verdikleri vaatlerin tersini yaptığını ileri süren Baltalık; "Seçim meydanlarında 'çocuklarınız ve torunlarınızın geleceği için oy istiyoruz' diyenler, bu çocukların ebeveynlerini işten çıkararak hem çocukların hem de şehrin geleceğini karanlığa sürüklemektedir. Madem kimseyle probleminiz yok neden gerekçe dahi olmadan insanların işleri ve ekmekleriyle oynuyorsunuz?" diye konuştu.

"Artık Kırşehir gerçeği biliyor"

Kırşehir halkının seçim meydanlarında atılan nutuklar ve uygulamalar karşısında gerçeği gördüğünü belirten Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Göreve geldiğiniz günden bu yana işten çıkardığınız onlarca kişi Kırşehir halkından bir parça değil mi? Seçim meydanlarında namus sözü verip vicdandan söz eden sizler, ekmekle oynayarak asıl yüzünüzü gösterdiniz."

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Belediyenin işçi çıkarımına tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

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