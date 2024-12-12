Politika

CHP'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki

-"Bizler şehit acısı yaşarken CHP ile DEM Parti'nin kol kola programlarda boy göstermesi milletimizle alay etmektir"

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde gençlik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, şehit cenazesi esnasında Fındıklı ilçesinde DEM ve BDP'li milletvekillerinin katıldığı ve konser eşliğinde gerçekleşen anıt açılışına tepki gösterdi.

Fındıklı Belediyesi tarafından 7-10 Aralık tarihleri arasında 'Haklar Sempozyumu' adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında 10 Aralık tarihinde Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu tarafından seslendirilen Türk halk müzikleri ve hareketli parçalar eşliğinde 'İnsan Hakları Anıtı' açılışı yapıldı. Açılışın yapıldığı saatlerde ise 9 Aralık tarihinde Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun aynı gün Çayeli ilçesinde ki cenaze töreni ile aynı saatlere denk gelmesi tepki ile karşılandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, BDP Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal ve CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da katıldığı programda, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu 'açılışta unuttuğunu' ifade ederek önce Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında hayatını kaybedenlere değindi, ardından şehit ailelerine sabır diledi.

Söz konusu yaşanan sürecin ardından Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun memleketi Çayeli'nde gençlik alanında faaliyet yürüten STK yöneticileri ortak bir basın açıklaması yaptı. Cevat Suiçmez'in katılımcılar adına yaptığı açıklamada, Fındıklı ilçesinde düzenlenen programın şehitlere ve Türk milletine yapılan bir saygısızlık olduğu dile getirilerek "Bizler şehidimizi Hacıbaşı Camii'nin avlusundan kaldırırken ve defnederken, şehrimizin bir başka ilçesi olan Fındıklı'nın sözde vatansever belediyesi tarafından şarkılı, türkülü anıt açılışı gerçekleştirildiğini derin sinir ve üzüntüyle öğrenmiş bulunduk. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidimizin al bayrağa sarılı tabutunu saat 15: 25'te alarak, kortej eşliğinde Büyüktaşhane mahallesindeki defnedileceği yere götürdük. Ne tesadüftür ki Fındıklı Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ise saat 15: 40'da şarkılı, türkülü yapılan açılışı canlı olarak yayınladı. Aynı şehrin bir ilçesinde şehit cenazesi kılınıyor, şehidimiz defnediliyor; diğer bir ilçesinde ise şarkılı, türkülü konser ile anıt açılışı gerçekleşiyor… Bu yapılanı bizler şehitlerimize saygısızlık ve milletimize yapılan büyük ayıp olarak karşılıyoruz. Üstelik cenazeye katılıp şehidin ailesinin acısını paylaştıktan sonra şarkılı, türkülü bir programa katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'yı da ayrıca kınıyoruz. Bu kadarıyla da kalmadı… Elim helikopter kazasının yaşandığı şehir Isparta doğumlu olan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve BDP 23. Dönem Milletvekili Akın Birdağ'ın da Fındıklı'da gerçekleştirilen açılış programına katılmaları milletimizi ve bizleri ayrıca kızdırmıştır. Programa katılan bu zatlar partisi adına teşekkürlerini iletmeyi de eksik etmediler. Bizler ülke olarak şehit acısını en derinden yaşarken CHP ile DEM Parti'nin kol kola programlarda boy göstermesi milletimizle alay etmektir. Yapılan bu ayıbı başta vatansever Rize halkımız olmak üzere bütün milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.