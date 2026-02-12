CHP'li Cem Aydın'a Hapis Cezası - Son Dakika
CHP'li Cem Aydın'a Hapis Cezası

12.02.2026 13:59
Cem Aydın'a hakaretten 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi, açıklama geri bırakıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığına atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aydın ve avukatları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Aydın savunmasında, bu yargılamanın hukukun üstünlüğü ilkesiyle sonuçlanacağına inanmak istediğini anlatarak, "Çünkü bir ülkede demokrasi ancak bu şartlar altında can bulabilir. Madem ki kararlar Türk milleti adına veriliyor. Alnım ak, başım dik. Ben milletin vicdanınca cezalandırılmayacağıma eminim. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cem Aydın'a "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.

Heyet, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Aydın'ın beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur olarak yer alan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydedilmişti.

Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" paylaşımında Gürlek'i hedef gösterdiği vurgulanmıştı.

İddianamede, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarılarak, Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Aydın hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Akın Gürlek, Cem Aydın, İstanbul, Politika, Gençlik, Medya, Aydın, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
