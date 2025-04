CHP\'li Emir, Can Atalay\'ın AYM Kararının Okunmasını Savundu

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla ilgili, "Bugün yapılan işlem; Meclis usulüne uygundur. Meclis Başkan Vekili gündeme hakimdir ve bu adaletsizliği, bu milli iradenin hiçe sayılışını, bu Anayasa'ya aykırılığı gidermek üzere AYM kararını okutmuştur" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Can Atalay hakkındaki AYM'nin iade kararını genel kurulda okutmasına ilişkin, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'e şifalar dilediğimiz ve kendisiyle duygularımızı birleştirdiğimiz, 86 milyon adına, ona iyi dileklerimizi ve yaşama tutunması adına duygularımızı ilettiğimiz bir günde demokrasiden yana bir tutum alan çok değerli, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Gülizar Biçer Karaca'yı yaptığı bu işlemden dolayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü milli egemenliğin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir (TBMM) ve bilindiği gibi Şerafettin Can Atalay, şu anda fiilen cezaevinde tutuklu bulunduğu için gelip yemin edememekte ve milletvekilliği görevini yapamamaktadır. Seçildiği ilk günden beri 28'inci dönem milletvekilleri 1 eksikle görev yapmak durumunda kalmıştır. Oysa Atalay hakkında tam 3 AYM kararı bulunmaktadır. Bu kararlara göre Atalay, mevcut yasalar içerisinde seçilmiş, Hatay halkının iradesiyle milletvekili olmuş ve bu nedenle de hakkındaki yargılamanın durdurulması, tahliyesinin sağlanması ve yargılamanın bekletilerek milletvekilliği görevi bittikten sonra devam edilmesine AYM 2 kez karar vermiştir" dedi.

'TAHLİYE EDİLMELİDİR'

AYM'nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararların Yargıtay tarafından tanınmadığına dikkat çeken Emir, Can Atalay'ın hukuksuz bir şekilde cezaevinde olduğunu söyledi. TBMM Başkanı'nın görevini yapmadığını savunan Emir, "AYM kararını veriyor ama AYM'nin icrai kabiliyeti olmadığı için Yargıtay'a giden karar, 2 kilometre ötedeki Meclis'e gelemediği için Can Atalay 18 aydır hapistedir. Hatay halkının iradesi hapiste, bu Meclis'in bir üyesi hapistedir. Dolayısıyla bu Meclis'teki herkesin, her bir milletvekilinin, her bir Meclis Başkan Vekilinin ve tabii ki Meclis Başkanı'nın ve demokrasiye ve milli iradeye inanan herkesin Can Atalay'ın gelip, görevini yapması için gereğini yapması gerekir. Bugün yapılan işlem; Meclis usulüne uygundur. Meclis Başkan Vekili gündeme hakimdir ve bu adaletsizliği, bu milli iradenin hiçe sayılışını, bu Anayasa'ya aykırılığı gidermek üzere AYM kararını okutmuştur. Şu hali ile Meclis'in gündeminde Başkanlık Divanı bildirisi olarak Can Atalay'ın milletvekili olduğu, seçme seçilme hakkına uygun olarak ve kişi özgürlüğü ve hürriyeti hakkına uygun olarak şu anda gelip görevini yapıyor olması gerekir. Meclis'in bu kararı okutmasından daha doğal bir şey olamaz. Meclis Başkan Vekilinin yaptığı tutum usule uygundur, İç Tüzüğe uygundur, Anayasa'ya uygundur" dedi.