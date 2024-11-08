CHP\'li Erol\'dan Bakan Kurum\'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlandı.

Görüşmeler sırasında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ekibinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ÖVGÜ

Bakan Kurum'a, 2020 senesinde TOKİ evlerinin planlanması ve konumuna ilişkin eleştiride bulunduklarını ifade eden Erol, "Ama zaman geçtikçe gördük ki aslında süreç doğru planlanmış" dedi.

Erol, sözlerine şu şekilde devam etti: "Doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutlarımız genelde şehrin çevre bölgelerinde, zeminin daha sağlam olduğu bölgelerde tercih edilmişti. Biz; 'Şehri neden dağıtıyorsunuz, şehri kırsala neden dağıttınız, merkezde yapsaydınız.' demiştik. 2023 depreminde gördük ki; bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması doğru bir kararmış"