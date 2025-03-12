CHP'li Eski Belediye Başkanı Oktay: 'Siyasi İtibar Suikastine Uğradım' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Eski Belediye Başkanı Oktay: 'Siyasi İtibar Suikastine Uğradım'

CHP\'li Eski Belediye Başkanı Oktay: \'Siyasi İtibar Suikastine Uğradım\'

Marmaris'in eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş inşaatı ile ilgili yapı kullanım izin belgelerinin düzenlenmesi üzerine disiplin kuruluna sevk edildiğini ve suçlamaların siyasi bir suikast olduğunu ileri sürdü. Oktay, tüm işlemlerin CHP Genel Merkezi ile olan iletişim doğrultusunda yapıldığını belirtti.

12.03.2025 13:57  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş inşaatı ile ilgili, mevzuata ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği iddia edilen ve CHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Burada siyasi itibar suikastı var. Beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar" dedi.

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi hakkında mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Önceki dönemin CHP'li Belediye Başkanı için kendi partilileri tarafından yapılan suç duyurusunun ardından CHP Genel Merkezi tarafından da hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendiğini belirten Oktay, henüz kendisine tebliğ edilmiş bir bilgi olmadığını belirterek süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, kesinlikle bir suçunun olmadığını belirterek isim vermeden partisi CHP'nin kendisine siyasi suikast uyguladığını ileri sürdü.

Marmaris Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi Belediye Başkanlığını yapan ve 2024 seçimlerinde aday gösterilmeyen Oktay, sürece yönelik basın mensupları ile bir araya gelerek ilginç açıklamalarda bulundu. Görev yaptığı 5 yıl boyunca yangın felaketleri ve depremlerle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Mehmet Oktay önce yaptıkları çalışmaları anlattı. Ardından Oktay, Sinpaş inşaatına yönelik, "Biz günah keçisi ilan edildik. İtibar suikastine uğradık. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor. İşin siyasi tarafına bakarsak en başında genel merkezin onayını aldım. Tüm raporları da düzenli olarak genel merkeze ilettim. Ne yapıldıysa CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç bitmeden suçlanıyorum"

Oktay, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin ruhsatları hukuka uygun bulduğunu, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin ise iptal ettiğini, ancak sürecin hala üst mahkemelerde devam ettiğini belirterek, "Yargı süreci bitmeden, tamamen siyasi nedenlerle bir günah keçisi ilan edilmek isteniyorum. Bu, adil bir yaklaşım değildir. Eğer bir yanlışlık varsa, neden 2018 yılında da aynı proje için ruhsat yenilendi? O dönemde imza atanlar neden sorgulanmıyor" diye konuştu.

"Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum"

Mehmet Oktay, "Simpaş'la ilgili hiç imza vermediniz mi" sorusuna ise, "Elbette attım ama genel merkezin onayını aldım. Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Dönemimdeki bütün zorluklara rağmen şimdikinin aksine tek bir işçiyi işten çıkartmadım, eksik maaş vermedim, hiçbir gayrimenkulü satmadım, belediyenin hiçbir hesabına veya malına haciz gelmedi insanlar da yönetimden oldukça mutluydu" diyerek partisi CHP'nin kendisi ile ilgili siyasi suikast uyguladığını ilgili şikayet ve soruşturmanın da manidar olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Oktay, Politika, Marmaris, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Eski Belediye Başkanı Oktay: 'Siyasi İtibar Suikastine Uğradım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 14:21:03. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Eski Belediye Başkanı Oktay: 'Siyasi İtibar Suikastine Uğradım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.