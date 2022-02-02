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CHP'li Gaytancıoğlu: "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor" - Son Dakika

CHP'li Gaytancıoğlu: "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor"

02.02.2022 16:08
CHP'li Gaytancıoğlu: "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor, kendi üretebileceğimiz ürünleri ithal ediyoruz.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor, kendi üretebileceğimiz ürünleri ithal ediyoruz. Bu son derece yazık." dedi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yanında getirdiği bakliyat ürünlerini göstererek, AK Parti iktidarında bu ürünlerin hepsinin ithal edildiğini savundu.

AK Parti iktidarı döneminde bakliyat ürünlerine 4,7 milyar dolar ödendiğini söyleyen Gaytancıoğlu, "Türk çiftçisinin kazanacağı bu ürünlerden Çin, Kanada, Rusya, ABD, Arjantin çiftçisi kazanıyor. Türk çiftçisi nedense bu ürünleri satarak para kazanamıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne süren Gaytancıoğlu, "Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor, kendi üretebileceğimiz ürünleri ithal ediyoruz. Bu son derece yazık." diye konuştu.

Tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Gaytancıoğlu, "Olması gereken bir destek ama işi bilmeyenler bu desteği de yanlış veriyorlar. 2023'te alınacak desteği müjde olarak vermenin ne anlamı var?" dedi.

Gaytancıoğlu, gıda krizinin yaşanmaması için gübre fiyatının yarısını devletin karşılaması gerektiğini söyledi.

CHP'li Gaytancıoğlu: Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Edirne, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu: 'Türk tarımı gün geçtikçe çöküyor' - Son Dakika


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