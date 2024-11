CHP'li Gürer, et fiyatlarının düşürülmesi için hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarının düşürülmesi için hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyükbaş hayvan ithali talimatını verdim." dediğini hatırlattı.

İktidarın 14 yıldır et ithal ettiğini söyleyen Gürer, teşhisin yanlış konulduğunu savundu.

Et fiyatlarının düşürülmesi için hayvancılığın ve besicilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Gürer, "İki yılda 1 milyon 200 bin sığır ithalatı gerçekleştirilmiş. Buna rağmen et fiyatları düşmüyor. Son dönemde et fiyatlarında yüzde 15 artış meydana geldi. Yem fiyatlarında artış olunca bu artış et fiyatlarına da yansıyor." dedi.