Meclis'te CHP'lilerin oda gerilimi, polis gözetiminde boşaltıldı - Son Dakika
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Politika

Meclis'te CHP'lilerin oda gerilimi, polis gözetiminde boşaltıldı

Meclis\'te CHP\'lilerin oda gerilimi, polis gözetiminde boşaltıldı

Meclis'te CHP'li İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a tahsis edilen ancak CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü tarafından kullanılan oda, TBMM Genel Sekreterliğinin devreye girmesiyle polis gözetiminde boşaltıldı. Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi ve Kütükçü'nün eşyaları tahliye edilerek oda Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim edildi. TBMM Genel Sekreterliği, Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı.

09.02.2024 13:39
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Meclis'te CHP'li İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a tahsis edilen ancak CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü'nün kullanmaya devam ettiği oda, TBMM Genel Sekreterliğinin devreye girmesiyle polis gözetiminde boşaltıldı. Odayı boşaltmayan Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

MECLİS'TE ODA DEVRİ YAPILMAYINCA SEKRETERLİK DEVREYE GİRDİ

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiği için TBMM İdare Amirliği görevinden ayrılan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yerine, CHP grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan geldi. Bayraktutan için CHP Grup katında bir oda tahsis edildi. Ancak CHP Grup Protokol Müdürü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı dönemindeki özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, odayı devretmedi.

KÜTÜKÇÜ HAKKINDA SORUŞTURMA

Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Kütükçü'nün uyarılara rağmen odayı boşaltmaması üzerine, Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli, Meclis Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye ederek odayı Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim etti. TBMM Genel Sekreterliği tarafından, başdanışman kadrosundaki Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse: Sanki beyaz sarayın oval ovisi memleketi oradan yönetiyorlar zannedersin 23 2 Yanıtla

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