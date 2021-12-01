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CHP'li Karaca'dan, siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin reddine tepki - Son Dakika

CHP'li Karaca'dan, siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin reddine tepki

01.12.2021 12:16
CHP'li Karaca'dan, siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin reddine tepki

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin gündeme alınması önerisinin reddedilmesine tepki gösterdi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin gündeme alınması önerisinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Karaca, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin dün TBMM Genel Kurulu gündemine doğrudan alınması yönünde getirdiği siyasette eşit temsil hakkını içeren Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin, gündeme alınması önerisinin kabul edilmediğini anımsattı.

CHP'nin uzun yıllar uyguladığı cinsiyet kotasının, yalnız siyasi partiler tüzüğünde değil, bir kanun olarak uygulanması arzusuyla bu teklifi sunduklarını ifade eden Karaca, "Çeşitli akademik ve sivil toplum kesiminin görüşleri doğrultusunda hazırladığımız teklifin, ortak akılla Meclis'ten geçmesini istedik. Bu teklifimiz gündeme alınsa ve kabul edilseydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bundan 87 yıl önce olduğu gibi birçok ülkeden çok daha önce ve çok daha büyük bir devrime imza atmış olacaktı." dedi.

Karaca, CHP'nin teklifi ile Cumhuriyet'in 100. yılı yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyet'e, çağdaşlığa, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir siyasal tercihte bulunma hakkını tüm dünyaya örnek olacak bir kanunla hayata geçirme şansını yakalayabileceğini söyledi.

Teklifin, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyu vermesiyle gündeme dahi alınmadığını belirten Karaca, "Bu teklifin kimden geldiğinin hiçbir önemi yoktur. Bizler kabul edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının demokrasi ile taçlandırılması mücadelemizde büyük bir devrime hep birlikte imza atacağız." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Denizli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Karaca'dan, siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin reddine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Karaca'dan, siyasette eşit temsil hakkını içeren kanun teklifinin reddine tepki - Son Dakika
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