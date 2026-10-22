CHP'li Karaoba, YHT'nin Uşak kesiminde 2026'da yüzde 53'e ulaşıldığını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Karaoba, YHT'nin Uşak kesiminde 2026'da yüzde 53'e ulaşıldığını söyledi

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CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Meclis'te Ankara-İzmir YHT projesinin Uşak kesiminde 2026'da yüzde 53 tamamlandığını, havalimanının açılmadığını söyledi. Karaoba, Uşak'ın ulaşımda yalnız bırakıldığını belirtti.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Uşak, Ege ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktası olduğu halde bir türlü burada ne yüksek hızlı tren projesi bitiyor ne de havalimanımız açılıyor." dedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ilk gündeme geldiğinde Uşak'tan da geçeceği için son derece memnun olduklarını belirtti.

Söz konusu projenin iki şehir arasındaki mesafeyi 14 saatten 3,5 saate düşürecek bir çalışma olduğunu anımsatan Karaoba, "Bir türlü bu proje bitmiyor. Hangi bakan çıkıp açıklasa, 'bu yıl bitecek, bu yıl bitecek' diyerek bir geçiştirme içerisinde." diye konuştu.

Projenin beklenen süre içerisinde tamamlanmaması üzerine soru önergeleri verdiklerini kaydeden Karaoba, "2016'da bitecek projenin 2026'da Uşak kesiminin bittiği mesafe yüzde 53." dedi.

Uşak Havalimanı'nın da açılmadığını söyleyen Karaoba, "Bir tek elimizde kara yolu var. Uşak sanayisi, derisi, tekstili, geri dönüşümü, seramiği ile Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi. Yani Uşak dışarıya açılma açısından kısır bir noktada, yalnız bırakılmış bir durumdadır. Uşak, Ege ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktası olduğu halde bir türlü burada ne yüksek hızlı tren projesi bitiyor ne de havalimanımız açılıyor." ifadelerini kullandı.

Karaoba, Genel Kurulda görüşmeleri süren Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin 3. maddesinde verilen önergeyle yapılan değişikliği de eleştirdi.

Kaynak: AA
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