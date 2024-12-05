CHP'li Karatepe'den Gıda Fiyatları ve Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Karatepe'den Gıda Fiyatları ve Enflasyon Eleştirisi

CHP\'li Karatepe\'den Gıda Fiyatları ve Enflasyon Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, tarımsal ürünlerin ve gıda fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, TÜRK-İŞ'in açlık sınırı verisinin şüpheli olduğunu savundu. Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini eleştiren Karatepe, hükümetin tarım politikalarını da eleştirerek, yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkilerini vurguladı.

05.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Resmi verilere göre tarımsal ürünlerin, gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği ortaya konulurken, Türkiye'de açlık sınırı verisi hesaplayan TÜRK-İŞ'in kasım ayına ilişkin açıklamış olduğu veri ciddi şüpheleri içinde barındırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Burdur'da düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi. Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Karatepe, burada basın toplantısı düzenledi. Ekonomi ve hükümetin tarım politikalarını eleştiren Karatepe, yanlış tarım uygulamaları nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşandığını söyledi.

MERKEZ BANKASI'NA ELEŞTİRİ

Karatepe, " Merkez Bankası'nın en son açıklanan kasım ayı enflasyonuna ilişkin paylaştığı raporda, Türkiye'de enflasyonun yatay seyrettiğinden bahsediliyor. Enflasyon ana eğiliminde bir değişim olmadığını söylüyor. Böyle baktığımız zaman enflasyonla mücadele programının da başarılı olmadığını Merkez Bankası'nın itiraf ettiğini görüyoruz. Normalde bize vaat edilen, bu dönemlerde enflasyonun belirgin biçimde aşağı geleceğiydi. Bir taraftan vatandaşın harcama kabiliyetini sınırlamak için ücretler baskılanırken, emekli aylıkları düşük tutulurken, faiz oranları yüksek seyrederken, enflasyonun bütün bu zorluklara rağmen yüksek seyrediyor olması uygulanan politikanın başarısızlığının göstergesidir. Buradan Merkez Bankası yetkililerine şunu ifade etmek isterim. Sizin yatay bulduğunuz enflasyon aslında vatandaşın maruz kaldığı dikey şekilde hareket eden enflasyonla örtüşmüyor" diye konuştu.

'TESPİTLER İZAHA MUHTAÇ'

TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı verisini eleştiren Karatepe, "TÜİK'in açıkladığı veride kasım ayında gıda fiyatlarının yüzde 5,1 oranında artmış olması, sebze fiyatlarının aylık olarak yüzde 30 artmış olması enflasyonun yatay seyrettiğinin değil, vatandaşın maruz kaldığı gerçek enflasyonun çok şiddetli biçimde yüksek seyrettiğinin göstergesidir. Bir taraftan resmi verilere göre tarımsal ürünlerin, gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği ortaya konulurken, diğer taraftan Türkiye'de açlık sınırı verisi hesaplayan TÜRK-İŞ'in kasım ayına ilişkin açıklamış olduğu veri ciddi şüpheleri içinde barındırıyor. TÜRK-İŞ'in açıklamış olduğu açlık sınırı verisinde kullanılan, mutfak enflasyonu olarak tanımladıkları TÜİK'in raporlarında ya da enflasyon verilerinde gıda fiyatı olarak izah edilen verinin, kasım ayında gıda fiyatlarının binde 6 oranında artmış olmasına ilişkin tespitlerinin izaha muhtaç olduğunu buradan ifade etmek isterim" dedi. Karatepe daha sonra Burdur Belediyesi'nde meslek örgütü temsilcileriyle toplantı yaptı.

Kaynak: DHA

Yalçın Karatepe, Merkez Bankası, açlık sınırı, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Karatepe'den Gıda Fiyatları ve Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

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