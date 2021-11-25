CHP'li meclis üyeleri İBB'de başka, ilçelerde başka - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri ilçelerinde dile getirdikleri sorunların çözümü için üretilen projelere İBB meclisinde hayır oyu veriyor. Son olarak İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nin ilçedeki imar planları ile ilgili ürettiği çözüm önerisi İBB meclisinden oy çokluğu ile geçerken, Çekmeköy'de imar planlarını siyasi bir rant haline dönüştüren CHP'li meclis üyeleri İBB meclisinde sorunu çözecek projeye hayır oyu vererek çözümsüzlükten yana tavır koydu.

İBB Meclisi'nde AK Parti, MHP ve Millet İttifakının diğer ortağı İYİ Parti'nin evet dediği oylamaya CHP'li meclis üyelerinin hayır oyu vermesine AK Parti'li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tepki gösterdi. Başkan Poyraz "bunu ilçede vatandaşlara anlatamazsınız" diyerek CHP'li meclis üyelerinin hayır oyu vermesini tamamen siyasi bir karar olduğunu vurguladı.

Başkan Poyraz meclis sonrası kararı duyururken paylaşımında, "İlçemizde 5 mahallemiz için yapılan 1/5000'lik İmar Planlarımız; AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin evet oyuyla İBB Meclisi'nden oy çokluğuyla geçti. Biz sorunu çözmek için çalışma yaparken; Çekmeköy'de planlar durdu edebiyatı yapan CHP çözümsüzlükten yana tavır alarak "hayır" oyu verdi." ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL