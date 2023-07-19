CHP'li Milletvekili Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı ve seçmenlere ağır sözler - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı ve seçmenlere ağır sözler

19.07.2023 00:07

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı canlı yayında seçim sonuçları üzerine konuşarak Cumhur İttifakı ve seçmenleri için gericiler, yobazlar, hırsızlar şeklinde ağır sözler sarf etti. Bakan, seçim yenilgisinin ardından parti içinde depresyon yaşandığını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan tepki çeken sözler geldi. Katıldığı canlı yayında seçim sonuçları üzerine konuşan CHP'li Murat Bakan, Cumhur İttifakı ve seçmenleri için ağır sözler sarf etti.

"GERİCİLER, YOBAZLAR, HIRSIZLAR"

Seçimlerde ağır yenilgi aldıklarını söyleyen Murat Bakan, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HALA DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

Seçimden sonra büyük bir depresyona girdiklerini belirten Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık." diye konuştu.

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Murat Bakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Milletvekili Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı ve seçmenlere ağır sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Murat Bakan'dan Cumhur İttifakı ve seçmenlere ağır sözler - Son Dakika
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