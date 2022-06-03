CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi

03.06.2022 17:53
CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere ve Enis Berberoğlu, burada partinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çalışmalara hiçbir zaman ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Bizler genel merkezimizin görevlendirmeleriyle bütün illerde olduğu gibi Adıyaman'da da saha çalışmaları yapacağız. İldeki STK'ları, esnafları, halkımızı ziyaret edeceğiz. Bu çalışmalar sonrasında bir rapor hazırlayarak, genel başkanımıza sunacağız. Genel başkanlığımızın liderliğinde hem meclisteki milletvekili durumumuz hem de bütün örgütlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında sahadalar. ve bu zor süreçte halkın yanındalar, halk ile iç içeyiz. Adıyaman'da da teşkilatlarımızla birlikte saha çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Adıyaman'da yapmış olduğumuz saha çalışmaları hem ulusal basında yer alıyor hem de meclis gündemine taşıyarak sorunların çözümüne bu şekilde katkı sağlıyoruz" dedi. Türkiye'nin zor bir süreçten de geçtiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, "Zor bir süreçten geçiyoruz, ekonomik kriz ülkemizdeki bütün insanları etkilediği gibi tarım kenti olan Adıyaman'ımızı da etkilemiş durumda. Adıyaman'da yaşayan toplumun bütün kesimleri AK Partinin gerçekten önlenemez zamanlarından dolayı, hayat pahalılığından dolayı çok ciddi bir problem yaşıyorlar. Bizler bunu n farkındayız ve bizim görevimiz bu mağduriyetleri tespit etmek ve çözümü konusunda durumu meclise taşıyarak çözüm aramaktır. Yaşadığımız bütün sorunların sebebi halden anlamaz AK Parti iktidarıdır" diye konuştu.

Daha sonra konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise, Adıyaman'da olmaktan oldukça mutlu olduğunu ve her daim halkla iç içe bulunduklarını ve Adıyaman'da da saha çalışmaları yapacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi
CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi
YORUMLAR
500
CHP'li Süllü, 'Sosyal Medyaya Yaptırım' Düzenlemesini Değerlendirdi: 'Ülkeyi Perişan Ettik, Ama Duyulmasın' Derdine Düştüler' CHP'li Süllü, 'Sosyal Medyaya Yaptırım' Düzenlemesini Değerlendirdi: 'Ülkeyi Perişan Ettik, Ama Duyulmasın' Derdine Düştüler' Tutdere: '300 Haneli Köy Elektrik Vergisinden Dolayı Su İçemez Halde' Tutdere: '300 Haneli Köy Elektrik Vergisinden Dolayı Su İçemez Halde'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement