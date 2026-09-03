CHP'li Murat Emir: 5 Eylül'deki Üsküdar başkan vekilliği seçimi kirli ve hukuksuz bir süreç

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerine ilişkin, "Şimdi 5 Eylül'de de bunlar seçim yapacaklarını iddia ediyorlar. O gün seçim yapıp eğer başarabilirlerse diyecekler ki 'Nihayet demokrasi yerine geldi, işte bakın Üsküdar halkının iradesini artık biz temsil edeceğiz' diyecekler. Böylesine kirli, böylesine hukuksuz, böylesine vicdansız bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde yaşananları ve sonrasındaki süreci eleştirdi.

Belediye meclis üyelerine "öneri, teklif ve tehditlerde" bulunulduğunu iddia eden Emir, ilk turda 26 oy alan adaylarının 4. turda 22 oy almasının ve Cumhur İttifakı adayının oyunun 4 artmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını savundu.

Her türlü baskıya rağmen başkan vekilliği seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığını dile getiren Emir, sonrasında yapılan itiraz nedeniyle İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsattı.

Yürütmenin durdurulması kararıyla yeniden seçim yapılacağına işaret eden Emir, şunları kaydetti:

"5 Eylül'de seçim yapılacak. Bizim son aldığımız oy 22, onların aldığı oy 19. O 22'yi aşağı çekmek lazım. 3 belediye meclis üyesi şu anda gözaltında. 2'si de başka dosyalardan çağrılmış, ifadeleri alınmış yani baskı altına alınmış. Şimdi 5 Eylül'de de bunlar seçim yapacaklarını iddia ediyorlar. O gün seçim yapıp eğer başarabilirlerse diyecekler ki 'Nihayet demokrasi yerine geldi, işte bakın Üsküdar halkının iradesini artık biz temsil edeceğiz' diyecekler. Böylesine kirli, böylesine hukuksuz, böylesine vicdansız bir sürecin içerisindeyiz."

Murat Emir, milletin, iradesine ve sandığına yan gözle bakanları, ilk sandık geldiğinde cezalandıracağını söyledi.