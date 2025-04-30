CHP'li Ocaklı'dan Heyelan Uyarısı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz Bölgesi'ndeki heyelanlara karşı gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanı anımsatarak, heyelanın Karadeniz Bölgesi'nin kaderi olmaması gerektiğini kaydetti.

Daha önce bölgede zemin etütlerinin ve istinat duvarlarının yapılması gibi önerilerini açıkladığını hatırlatan Ocaklı, gerekli çalışmaların yapılması durumunda heyelanların durdurabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Heyelanların bundan sonra da yaşanacağı uyarısında bulunan Ocaklı, şöyle konuştu:

"Karadeniz artık depremlerin çokça yaşandığı bir yer haline geldi. Bu nedenle özellikle sıvılaşmış zemin oluşması gibi yağışlardan dolayı zeminin kayaya tutunamamasından kaynaklı yüzeysel kaymaların çokça yaşanabileceğini biliyoruz. Bu tehditlere ve tehlikelere karşı iktidarın bütçe ayırması ve etütlerin derhal yapılıp bu bölgenin güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır."