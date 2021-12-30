CHP'li Özel: Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftişiyle ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Bahçeli, 'bir suç varsa gereği yapılır' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınmalıymış, yok yeniden seçilmeliymiş. Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamasını anımsatarak, "Mahir Ünal konuyla ilgili açıklama yapıyor. Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu' dedi. Girdik baktık sunulmamış. Kastettiği şu; 'Biz sarayda hazırladık yolladık.' Mahir Ünal'ın haberi yok, 'imzaya açtık' diyor. Hani sadece milletvekilleri kanun teklifi hazırlayabilirdi? Suçüstü yakalandılar. Bu kanun teklifi gelecek ve 12 maddelik cılız bir teklif. Beklentileri karşılamıyor" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİÖzel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftişle ilgili bir gazeteye açıklamada bulunduğunu belirterek, "Seçimleri hazmedemediler, iptal ettirdiler. 'Osmanlı tokadı atmaya gidiyoruz' dediler. İki gün sonra sessizce Ankara 'ya döndüler. Bunu unutmuş görünüyorlar. Sayın Bahçeli, 'bir suç varsa gereği yapılır' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınmalıymış, yok yeniden seçilmeliymiş. Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'nin katıldığı televizyon programındaki konuşmasını da eleştiren Özel, "Öyle şeyler söyledi ki akıl alır gibi değil. Algı yönetimi için yapıyor, başka bir şey için yapmıyorlar" ifadesini kullandı.

Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştirilerine gelen tepkilere ise, "Özgür Özel Kur'an'a laf ettiyse Kur'an çarpsın. 'Özgür Özel Kur'an'a laf etti' diye yalan atan var ise, onları Kur'an çarpsın. Ne dediğimiz ortada" diye cevap verdi.