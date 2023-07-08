CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek - Son Dakika
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CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek

08.07.2023 14:19

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel'in, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında ortaya attığı iddialar nedeniyle tazminat ödemesine hükmedildi. Altun'un avukatı açıklamasında, "Özel'in söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10.000 TL tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte." denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel'in devam eden davalarının olduğunu da hatırlatarak son gelişmeleri aktardı. Tunç, "CHP'li Özgür Özel'in Sn. Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10.000 TL tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi." dedi.

CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki iddiaları nedeniyle tazminat ödeyecek

20 BİN TL DE GAZETE TAZMİNAT ÖDEYECEK

2022 yılından itibaren süren davaların olduğunu belirten Av. Tunç'un açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: " Cumhuriyet Gazetesi'nin müvekkil Sn. Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verildi."

CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki iddiaları nedeniyle tazminat ödeyecek

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Fahrettin Altun, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek - Son Dakika
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