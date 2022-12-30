CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması

30.12.2022 18:02
CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması

CHP'Lİ ÖZTRAK: 6 LİDERİN HEDEFİ MASADAN TEK ADAYIN ÇIKMASI CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Aynı masanın etrafında oturan tüm liderler ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar.

CHP'Lİ ÖZTRAK: 6 LİDERİN HEDEFİ MASADAN TEK ADAYIN ÇIKMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Aynı masanın etrafında oturan tüm liderler ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar. Kamuoyuna bunu sürekli tekrarladılar. Buradan bir kere daha tekrarlayalım; 13'üncü cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacaktır" dedi.CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde 2022 yılının son basın toplantısını düzenledi. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir açık mektup ile uyardığını hatırlatan Öztrak, " Suriye'de yaşanan olayların ekonomiden sosyal dengeye kadar ülkemize olumsuz etkilerine dikkat çekti. İç savaşın genişleyerek, bir bölünmeye hatta uluslararası bir ihtilafa dönüşme riskini anlattı. Suriye için çözüm önerilerimizi ortaya koydu. Saray tüm bu önerilere kulaklarını tıkadı. Üstüne hakaret etti" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU VERİLMESİ GEREKEN CEVABI VERDİ'Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası alması ve İBB'ye düzenlenen teftişe ilişkin de eleştirilerde bulunarak, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökebilmek için ardı ardına aklın almayacağı kumpaslara girişiyorlar. YSK eliyle İstanbullunun iradesini gasbetmek istediler. İstanbullu bu milli irade gasbına cevabını en ağır şekilde sandıkta verdi. Ama hala akıllanmadılar. Milletimizin gözünün içine baka baka sarayın vesayeti altındaki savcıları, hakimleri kullanarak kumpas üstüne kumpas tezgahlıyorlar. Ama bu kumpasın; İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak, İstanbul'u CHP'nin elinden almak isteyen sarayın kibirlisine ait olduğunu da görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hukuk çerçevesinde verilmesi gereken cevabı verdi" dedi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'CHP olarak, iktidara gelmeleri durumunda en kısa sürede makroekonomik istikrarı sağlayacaklarını söyleyen Öztrak, "Ekonomide öngörülebilirliği ve güveni temin edeceğiz. Genç ve dinamik iş gücümüzle, küresel arenada rekabet eden iş insanlarımızla, eşsiz coğrafi konumumuzla, ülkemizi hak ettiği zenginliğe kavuşturacağız. Küresel tedarik zincirlerin yeniden dizildiği şu günlerde, oluşturacağımız güçlü demokratik kurum ve kurallarla, Afro- Avrasya'nın en önemli arz ve tedarik merkezi olacağız. Genel Başkanımız; son yurt dışı seyahatlerinde bu büyük vizyonu gerçekleştirecek siyaset üstü birlikteliğin temellerini attı. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'yi, zenginleşen, rekabetçi Türkiye'yi, zenginliği adil paylaşan Türkiye'yi, temiz ve yeşil Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI 6'LI MASANIN ADAYI OLACAK'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Aynı masanın etrafında oturan tüm liderlerin ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar. Kamuoyuna bunu sürekli tekrarladılar. Sayın Davutoğlu da son yaptığı açıklamada, 'A planımız da B planımız da tek aday' dedi. Sayın Genel Başkanımız da 13'üncü cumhurbaşkanının 6'lı masanın adayı olacağını defalarca ifade etti. Buradan bir kere daha tekrarlayalım; 13'üncü cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması - Son Dakika

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