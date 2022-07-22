CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

22.07.2022 16:26
CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ?"Biz 'bunlar milleti unuttular' diye boşuna söylemiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ?"Biz 'bunlar milleti unuttular' diye boşuna söylemiyoruz. 'Hanım kızımız' ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama 'hanım kızımız' ifadesine bile bunlar takmışlar" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ekonomi yönünde maddi kayıpların çok yüksek olduğunu belirterek, "Ama kaybedilen kuşakları yerine koymak ne yazık ki mümkün değil. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yılda, 8 tane Milli Eğitim Bakanı gördük. Her bakanla eğitim sistemimiz değişti. 20 yılda eğitimde fırsat eşitliği kalmadı. İyi ve markalaşmış devlet okullarımız vasatın altına düşürüldü. Devlet okulları, ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldü. Parası olan çocuğunu özel okullara gönderdi. Parası olmayan kaliteli eğitimden mahrum kaldı. Ne yazık ki pek çok kuşak, niteliksiz eğitim sistemiyle, yok yere heba edildi. Çocuklarımıza doğru dürüst bir eğitim verilemiyor. İyi eğitimli az sayıdaki gencimiz de bu iktidar tarafından küstürülüp, yurt dışına kaçırılıyor. Ama bu arada da akın akın, milyonlarca mülteci ülkemize doluşturuluyor. Hudut namus olmaktan çıktı. Türkiye her geçen gün hem zihinsel hem kültürel olarak çölleşiyor" ifadelerini kullandı.

'DERTLER DERYA OLMUŞ'Öztrak, bugün TÜİK'in tarımsal girdi fiyatlarındaki artışları açıkladığını belirterek, "Mayıs ayında tarımsal girdi fiyatları, geçen seneye göre, yüzde 123,7 artmış. Gübredeki zam yüzde 236,5. Mazottaki zam yüzde 225. Hayvan yemindeki zam yüzde 135,4. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Fransız tarımına yaptığı katkılar nedeniyle, Fransa'dan şövalye nişanı alan AK Parti'li Tarım Bakanları görmüştük. Ama Venezuelalara kadar gidip de kendi hükumetini şikayet edeni de ilk kez gördük. Ne yazık ki bu kifayetsizlerin yönetiminde ne devlet ciddiyeti ne de devlet aklı kaldı. Onun için de ülkenin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. İşte bu hafta CHP Ekonomi Masası olarak, Elazığ'daydık. Dertler derya olmuş, milletimiz de bir sandal; devrilip, batmamaya çalışıyor. Biz milletimizi tek başına bırakmayacağız. Sandık gelene kadar genel başkanımız, milletin derdine derman olacak projelerimizi, paylaşmaya devam edecek. Zaten artık dert deryasından sıyrılıp kurtulmaya çok az kaldı" değerlendirmesinde bulundu.'HANIM KIZIMIZ' ANADOLU'DA KULLANILAN BİR İFADE'

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Kavakcı Abushanab hakkındaki 'hanım kızımız' ifadesiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin soru üzerine, "Biz 'bunlar milleti unuttular' diye boşuna söylemiyoruz. 'Hanım kızımız' ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama 'hanım kızımız' ifadesine bile bunlar takmışlar. 'Hanım kızımız' ifadesine karşı hakaret davası açacaklarmış. Buradan bir kere daha söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir, bir aile içi görüşme değildir, kahvede bir buluşma hiç değildir; devletler arası resmi bir görüşmedir. Bu görüşmelerin tutanakları devletin resmi arşivine mutlaka girmelidir. Ne dava açarlarsa açsınlar, biz bunun peşini bırakmayız. İş başına gelmemiz an meselesi. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez de bu tutanaklara bakacağız; ne alındı ne verildi görmek istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, AK Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar - Son Dakika

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