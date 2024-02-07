CHP\'li Sarıbal, çiftçilerin desteklerinin artırılmasını talep etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin borçlarının arttığını belirterek, desteklerin artırılmasını talep etti.
Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, bölgede hala barınma ve sağlık konusundaki sorunların yanı sıra kadınların her türlü sorununun sürdüğünü söyledi.
Bölgede ciddi bir ekonomik sıkıntı bulunduğunu belirten Sarıbal, gıdaya ulaşamama gibi bir durumun olduğunu da öne sürdü.
Orhan Sarıbal, bölgede yaşayanlara ekonomik destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'de çiftçilerin banka borçlarının, verilen desteklerin 9 katına çıktığını vurgulayan Sarıbal, tarım girdilerinin büyük kısmının hala yurt dışına bağlı olduğunu dile getirdi.
Sarıbal, girdi fiyatlarının sürekli artması, desteklemelerin yetersiz kalması nedeniyle çiftçinin sürekli borçlandığını kaydetti.
Çiftçiye, 2004 yılında 3,1 milyar, 2023'te 63,3 milyar lira destek verildiğini, ancak çiftçinin kullandığı kredi miktarının 2004'te 5,3 milyar liradan, 2023'te 605,7 milyar liraya çıktığını anlatan Sarıbal, banka borçları ile verilen destekler arasındaki farkın, 2004'te 1,7 kat iken, 2023'te 9,6 katına yükseldiğine dikkati çekti. Sarıbal, "2004'ten 2023'e destekler 20 kat artmış, kullandırılan kredi 114 kat. Çiftçi, borcunu ödemek için tekrar borçlanıyor. Çiftçiye verilen destekler artırılmalı, krediler faizsiz olarak verilmeli ya da çiftçinin üretimden elde ettiği kar hesaplanarak uyarlanmalı." dedi.
CHP'li Sarıbal, stratejik ürünlerde ise taban fiyat uygulanması ve çiftçinin ürettiğine alım garantisi verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün üreten çiftçi, en yoksul en perişan haldedir." diye konuştu.
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