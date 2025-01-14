CHP'li Sarıbal'dan Akpolat'a destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Sarıbal'dan Akpolat'a destek

Orhan Sarıbal, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, müdahaleyi kınadı.

14.01.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin, "Hiçbir imzada bir etkisi, yetkisi olmayan bir belediye başkanına bedel ödettiriliyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Akpolat'ın, son yerel seçimlerden rekor oy alarak belediye başkanı seçildiğini ve 31 belediye meclis üyesinin tamamını CHP'nin kazandığını hatırlatan Sarıbal, Akpolat'ın ve CHP'nin Beşiktaş'ta elde ettiği başarının iktidar tarafından cezalandırılmak için böyle bir soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

Soruşturmaya konu olan, Beşiktaş Belediyesinden ihale alan şirketin, daha önce farklı belediyelerden ve kamu kurumlarından da ihale aldığını ifade eden Sarıbal, "Bu kadar yerden ihale alan bir şirket sadece Beşiktaş üzerinden bir araştırmaya, soruşturmaya sebep oluyorsa, o zaman bu şirket Beşiktaş'a kasıtlı olarak girdi, operasyonun bir parçası oldu. Hiçbir imzada bir etkisi, yetkisi olmayan bir belediye başkanına bedel ödettiriliyor. Seçilmiş belediyelere net bir şekilde müdahale etmeyi, kayyum rejiminin bir parçası olarak görüyoruz. Artık kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Suriye'ye tarım alanında destek vereceklerini açıkladığını anımsatarak, öncelikle Türkiye'deki çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de hububat üretiminin geçen yıl 3,2 milyon ton azaldığına dikkati çeken Sarıbal, "Bunun temel nedeni çiftçinin üretimden sürekli uzaklaşması ve zarar etmesidir. Tarım Bakanı, kendi çiftçisine gelince 'para yok' diyor ama Suriye'ye gelince para var. Çiftçi tarlasını ekemez hale geldi ve üretimden uzaklaşıyor, borç yükü altında ezilmiş durumdalar, gıda fiyatları uçuyor ama Tarım Bakanı kendi çiftçini görmek yerine Suriye tarımını kalkındırmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, Ekonomi, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal'dan Akpolat'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal'dan Akpolat'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.