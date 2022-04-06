CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi

06.04.2022 11:22
CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay ve yakın bölgedeki bazı yerlerde don olayı yaşandığını ve meyve üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit...

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay ve yakın bölgedeki bazı yerlerde don olayı yaşandığını ve meyve üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit edilip bununla ilgili de elbette AFAD fonu üzerinden bir yardımın acilen sağlanması gerekmektedir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, güvensizlik, belirsizlik ve istikrarsızlığın egemen olduğu, psikolojik sorunların tavan yaptığı, ekonomik olarak "dip" yapılan tarihsel bir süreçten geçildiğini öne sürdü.

İnsanlığın en çok üzerinde durduğu konunun gıda ve tarımsal üretim olduğunu vurgulayan Sarıbal, bir süre önce Hatay'da bulunduğunu anlattı. Sarıbal, mart ayı içinde yaşanan don olayının Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin bölgesindeki başta narenciye ürünleri olmak üzere nektarin, şeftali, erik, erkenci kayısı gibi ürünlerde çok ciddi zarara yol açtığını ifade etti.

Meyve ağacına yönelik masrafın devam edeceğini, sineklere, hastalıklara karşı mücadelenin süreceğini dile getiren Sarıbal, bu bölgedeki üreticinin talepleri bulunduğunu aktardı.

Sarıbal, çiftçinin Ziraat Bankasında ve bankalarda olan tarıma dayalı bütün kredilerin faizsiz olarak ertelenmesi, girdilerin desteklenmesi ve özellikle 2022 girdilerinin artırılarak derhal ödenmesi, bakım işlemlerinden dolayı yeni bir finansmana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Ziraat Bankası merkezli bir kredi talebi bulunduğunu anlatan Sarıbal, "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit edilip bununla ilgili de elbette AFAD fonu üzerinden bir yardımın acilen sağlanması gerekmektedir." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Osmaniye, Mersin, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi - Son Dakika
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