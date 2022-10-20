CHP'li Sarıbal: "Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor"

20.10.2022 12:54
CHP'li Sarıbal: "Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istediğini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istediğini belirtti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, imar baskısı ve arazi fiyatlarının artmasının zeytinciliği baskı altında tuttuğunu söyledi.

Zeytinciliğin desteklenmesi, zeytine iyi fiyat verilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, Gemlik- Mudanya bölgesinin ziraat odaları ve çiftçilerinin, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesi talebini iletti.

Avrupa Birliğinin (AB), zeytin üreticisine sağladığı desteklere değinen Sarıbal, "AB, 1 litre zeytinyağına 1,8 avro destek veriyor. Çünkü onlar zeytinyağına temel besin maddesi olarak bakıyor. Yeterli zeytinyağı yenirse kanser, kalp hastalığı ve diğer hastalıkların azalacağını, toplumun daha sağlıklı olacağını, böylece daha az sağlık harcaması yapılacağını düşünüyorlar." diye konuştu.

Sarıbal, AB ülkelerinin, zeytinin kilogramına yaklaşık 33, 1 litre zeytinyağına ise 6 lira destek sağladığını anımsatarak, "Bu sabah açıklandı, Türkiye'de kilogram başına zeytinyağına 80 kuruş, dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak. Geçen yıl da aynı, bu yıl da. Bu, nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 1 yılda çiftçiye yönelik prim desteklerinde hiçbir değişiklik olmadığını savunan Sarıbal, "Daha insanca yaşamak için bu iktidarı birlikte değiştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor' - Son Dakika

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