CHP'li Sarıgül, asgari ücretin artırılmasını istedi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücretin artırılması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin yoksulluklar, borçlar ülkesi haline geldiğini savunan Sarıgül, asgari ücretin artırılmasını istedi.

Emeklilere ve çalışanlara zam yapılması gerektiğini ifade eden Sarıgül, çiftçiye ve esnafa da destek verilmesini önerdi.

Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, zor şartlarda çalışan emniyet mensuplarının özlük haklarını iyileştireceğine inandığını kaydetti.

Şoförlerin ehliyet affı beklediğini de aktaran Sarıgül, "İnsan canına kastetmemiş, yaralamamış, madde bağımlısı olmayan taksi, otobüs, minibüs, kamyon şoförü bir kereye mahsus parlamentodan çıkacak hayırlı haberi beklemektedir." dedi.

Sarıgül, satılacağı iddiaları gündemde olan Erzincan'daki Doğusan Fabrikası için heyet kurularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gidilmesini önerdi.

İlk seçimde vatandaşların CHP'yi iktidar yapacağını söyleyen Sarıgül, fabrikada, tarlada üretim, kamuda dürüst yönetim anlayışıyla çalışacaklarını dile getirdi. Sarıgül, CHP iktidarında "demokrasi sofrası" kuracaklarını vurguladı.