CHP'li Tekin, partisinin cumhurbaşkanı adayının günü gelince açıklanacağını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Tekin, partisinin cumhurbaşkanı adayının günü gelince açıklanacağını söyledi

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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin cumhurbaşkanı adayının bulunduğunu, günü gelince Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağını söyledi. Tekin, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini ve muhalefetin erken seçim istemesinin doğal olduğunu belirtti.

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı var. Günü gelince genel başkanımız paylaşır. Milletin güvenini alabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek, donanımlı, birikimli bir adayı olacaktır." dedi.

Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru üzerine, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına değinen Tekin, "Öyle bir iklimdeyiz ki haklı sinmiş, haksız arsızlaşmış. Bir iş adamı 'Kurultayda 70 daire verdim.' diyor ama tartışılmadı. Benim Bodrum'da ev sahibiyle olan mahkemem daha çok haber oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle, sadece CHP değil, Türkiye'yi arındırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tekin, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların sorulmasına karşılık, "Siyasetçi, kendine güveniyorsa, gelen dokunulmazlık fezlekesi ne olursa olsun, 'Derhal kaldırın, ben aklanmak istiyorum' diyecek." yanıtını verdi.

"Muhalefetin erken seçim istemesi kadar doğal ne olabilir?"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamanın ardından Bahçeli'yi arayarak kutladığını anlattı.

Tekin, "Sonuna kadar destekliyorum. Daha hızlı yürümesi lazım. Gerek Orta Doğu'da gerekse dünyanın dört bir yanında büyük sorunların yaşandığı bir ortamda, çok doğru karar alındığını düşünüyorum. Bugün gerek MHP'nin gerek CHP'nin gerek iktidarın bu çabası çok önemli. Önümüzdeki dönemde inşallah bunun meyvelerini alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin erkene alınacağı iddiaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken seçim olursa itiraz etmeyiz." yönündeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Tekin, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde muhalefet liderine sorduğunuz soruda 'Elbette erken seçim isterim.' cevabı olur. Muhalefetin erken seçim istemesi kadar doğal ne olabilir? Bunu istediniz diye 'Erdoğan'a yakınlaştınız.' cümlesini nereden çıkardılar bilmiyorum." dedi.

CHP'li Tekin'e partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da soruldu.

Ekonomide umut verecek, yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin kudretini bilecek bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede kafamızda tabii ki çokça isimler var ama bu isimler elbette CHP mutfağında konuşulacaktır, tartışılacaktır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı var. Günü gelince genel başkanımız paylaşır. Milletin güvenini alabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek, donanımlı, birikimli bir adayı olacaktır."

Bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmama durumunda öne çıkar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Kemal Bey niye aday olmasın, ben onu çok merak ediyorum. Kim istemiyor Kemal Bey'i? Sayın Kılıçdaroğlu güvenli limana partiyi emanet edene kadar görevinin başında olmak zorundadır. Parti büyük sorunlar içinden geçerken yeni sorunla karşı karşıya kalmamalıyız. Ancak bu sorunları Sayın Kılıçdaroğlu, deneyimi, tecrübesi, babacanlığıyla çözebilir."

Kaynak: AA
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