CHP'li Veli Ağbaba "esnaf masası" heyetiyle ziyaret ettiği Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, Türkiye'nin bu savaştan en az zararla kurtulabilmesi için politika geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Veli Ağbaba, beraberindeki milletvekillerinden oluşan "esnaf masası" heyeti ile ziyaret ettiği partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en önemli ve marka illerden biri olduğunu söyledi.

CHP'nin yaz, kış ve soğuk demeden Türkiye'nin her ilinde ve alanında olmaya çalıştığını ifade eden Ağbaba, Rusya, Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyanın önemli bir krizi yaşadığını, bunun da Türkiye'nin yanı başında olduğunu ve konuya da bir milli mesele olarak bakılması gerektiğini aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu krizde muhalefetiyle, bu işi bilenlerle oturup düşünmesi lazım. Türkiye'nin bu işten en az zararla kurtulabilmesi için politika geliştirmesi lazım. Ama bunlar kuru laflarla politika yapmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin ekonomisi o kadar kırılgan hale gelmiş ki Rusya ile Ukrayna savaşa giriyor bir ruble bir de Türk parası değer kaybediyor. Bu savaş, maalesef turizm anlamında da Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor. Türkiye'ye gelen her 10 turistin 3'ü bu iki ülkeden geliyor. Bu savaş devam ederse turizmde de önemli bir gelir kaybına uğrayacağımızı söylemek lazım. Doğal gaz anlamında da tam anlamıyla Rusya'ya önemli ölçüde bağlıyız. Doğal gaz ithalatının 3'te birini de Rusya'dan yapıyoruz. Orada çıkan bu savaş Türkiye'yi direkt etkileyecek. Türkiye'nin de bu konuda aklı başında politika üretmesi gerekiyor."

Ağbaba, dünya siyasetinde yaşanmamış bir olay gerçekleştiğini ifade ederek, "6 farklı siyasi parti, 6 farklı siyasi görüş, 6 farklı Türkiye'nin geleceğine ortak bakan ama farklı düşünen 6 genel başkan bir masanın etrafında toplandı. Onların hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

CHP İl Başkanı Suat Dülger'in konuşmasının ardından Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, farklı gruplar halinde kent genelinde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.