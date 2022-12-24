Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: İlk işim uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek olacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: İlk işim uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek olacak

24.12.2022 14:07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de vatandaşlara seslendi. İktidara geldiğinde yapacağı ilk işi de açıklayan Kılıdaroğlu, "Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını, arkasındaki siyasi gücü biliyorum. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri'de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda bir konuşma yaptı. CHP lideri burada, çocuğu bağımlı olan bir annenin yaşadıklarını işaret ederek, "Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini, arkasındaki siyasi gücü biliyorum" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: İlk işim uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek olacak - Son Dakika


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