Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: İlk işim uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri'de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda bir konuşma yaptı. CHP lideri burada, çocuğu bağımlı olan bir annenin yaşadıklarını işaret ederek, "Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini, arkasındaki siyasi gücü biliyorum" dedi.

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