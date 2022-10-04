Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" notuyla bir video paylaştı.

"YARALARIMIZDAN BİRİSİ DE BAŞÖRTÜSÜ MEVZUSU"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP liderinin bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu gibi siyasi isimler destek mesajı yayınladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüştür, başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur." dedi.

ESKİ BAKAN DA TOPA GİRDİ

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Yasa teklifine destek veren Gül, paylaşımında "Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP'nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir." ifadelerini kullandı.