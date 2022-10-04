Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi

04.10.2022 15:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" söleri için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "CHP'nin mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" notuyla bir video paylaştı.

"YARALARIMIZDAN BİRİSİ DE BAŞÖRTÜSÜ MEVZUSU"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP liderinin bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu gibi siyasi isimler destek mesajı yayınladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüştür, başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur." dedi.

ESKİ BAKAN DA TOPA GİRDİ

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Yasa teklifine destek veren Gül, paylaşımında "Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP'nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir." ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt
YORUMLAR
500
Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sorusu sonrası salon 'Cumhurbaşkanı' sesleriyle inledi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sorusu sonrası salon 'Cumhurbaşkanı' sesleriyle inledi

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdülhamit Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak
15:08 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:58 İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement