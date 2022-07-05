CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarıyla buluştu

05.07.2022 00:57
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarıyla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları başkanlarıyla buluştuğu toplantıda "Kadınları erkeklerin getireceği 3-5 kuruşa muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları başkanlarıyla buluştuğu toplantıda "Kadınları erkeklerin getireceği 3-5 kuruşa muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya'dan gelen kadın kolları il, ilçe başkanları ve üyeler ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'den istifa ederek CHP'ye üye olan iki genç kadına da rozet taktı.

Etkinlikle ilk sözü alan Nazlıaka, bu organizasyonda büyük emeği olan Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya'dan gelen kadın kolları yöneticilerine teşekkür etti.

"Kadınlar özne olarak siyasette yerini alıyor"

Kadınları selamlayarak konuşmasına başlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kadınların siyasetin içerisinde ana özne olarak yer aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sizden isteğim şu, stratejik çalışmayı öğrenin. Yani kiminle konuşmalıyız, kiminle sohbet etmeliyiz, kimi partiye kazandırmalıyız. Belki hayatında hiç politik söylemi dinlememiş veya evinde hiç siyaset konuşulmayan bir ailede, bir kadınla oturup konuştuğunuz zaman dünyanın derdini dinleyebilirsiniz. Aslında o dertleri çözecek olan siyaset, başka bir şey değil. Onlara politikalarımızı aktarmak, siyasetin ne kadar önemli olduğunu ve eğer kendi haklarını arayacaklarsa, arama yolunun da siyasetten geçtiğini bir şekliyle de anlatmanız gerekiyor" dedi.

Partisinin kadın kollarına tavsiyelerde bulunan CHP lideri, şiddete uğrayan, düşüncesini özgürce ifade edemeyen kadınları kucaklayarak çözümlerin anlatılması gerektiğini belirtti. Aile Destekleri Sigortası'nın gerekliliğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sosyal devlet olmanın önemine dikkati çekti.

"Kadınları erkeklere muhtaç etmeyeceğiz"

En büyük sorunu yaşayan kişilerin ev kadınları olduğuna değinen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Ev kadınlarının sorunlarını dinlememiz, onların sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatmamız gerekiyor. Düzce'de konuşurken bütün kadınlara söylemiştim; sizi erkeklere muhtaç etmeyecek bir düzeni kuracağım! Aile Destekleri Sigortası'nın temelinde de bu yatıyor. Kadınları erkeklerin getireceği 3-5 kuruşa muhtaç etmeyeceğimiz, onların getirebileceği 3-5 kuruşla veya sadece gıdayla kadının geçinemeyeceğini kadının da bir sosyal güvenliğinin olmasını ve bunu da Aile Destekleri Sigortası ile hayata geçirebileceğimizi söyledim. En büyük alkışı da buradan aldığımı ifade edeyim. Demek ki kadınlar bu konuda dertli" diye konuştu.

"Adalet yürüyüşü başlangıçtı"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adalet Yürüyüşü bir başlangıçtı, henüz sonuç vermiş değil; iktidar olduğumuzda adaleti sağladığımızda, asıl o zaman bitecek! Büyük adaletsizliklerin olduğunu biliyorum, bir evde üç, dört çocuğun işsiz olduğunu biliyorum. Annenin, babanın ne kadar dertli olduğunu biliyorum. Sorunların büyük olduğunu biliyorum. Birileri çocuğuna iş bulamazken diğerlerinin dört, beş yerden maaş aldığını biliyorum. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kim çözecek, biz çözeceğiz! Beraber çözeceğiz, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle beraber çözeceğiz. Bu mücadeleyi verdiğimiz zaman bu ülkeye karşı görevimizi gerçekten yapmış oluruz. Asıl hedefimiz de bunu sağlamak. Sizin gücünüz var, gücünüzü kullandığınız zaman göreceksiniz ki pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır."

"İktidar eleştirilerimiz üzerine harekete geçti"

İktidarı eleştirerek politikalar hayata geçirdiklerini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçilere kadro verilmesi, emekliye bayramda ikramiye verilmesi gibi pek çok uygulama bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine ve 'biz bunları çözeceğiz' dememiz üzerine geldi. EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi, 3600 ek gösterge gibi birçok sorunu biz iktidarın gündemine aldırdık" dedi.

"Kırsaldaki kadın ve gence sigorta yapacağız"

Kırsaldaki kadınlara ve gençlere sigorta yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kırsalda her kadın ve her genç sigortalı olacak ve sigortasını devlet ödeyecek. Bu önemli, bunu anlatın. Kırsal boşalıyor, kırsalın boşalması demek 84 milyonun aç kalması demek. Oradaki insanların desteklenmesi gerekiyor. Gençler çalışıyorsa, devlet her ay sosyal güvenliklerini düzenli yatıracak. Kadın zaten erkekten daha fazla çalışıyor. Özellikle Karadeniz'de bunu görüyorum. Onların da sosyal güvenliği olacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla kendi emeklilik haklarını kazanmış olacaklar. Bunu sağladığınız zaman kırsalda daha güçlü bir yapılanma, kırsalda daha güçlü bir üretim ve çalışıp alın teri dökenin hakkını aldığı bir düzeni inşa etmiş olacağız." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
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