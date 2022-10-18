Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı

18.10.2022 17:17

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın mecliste oylandığı esnada neden ABD'ye ziyarette bulunduğuna ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bu oylamalar öncesinde düşünüp taşındığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ya Meclis'te mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurul'unda kabul edildi ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle 29. maddesiyle yoğun tartışmalara neden olarak iktidar ve muhalefeti karşı karşıya geçiren düzenlemenin mecliste oylandığı esnada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir dizi ziyaretlerde bulunmak için ABD'ye gitmesiyle gündemdeydi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Kılıçdaroğlu, söz konusu düzenlemenin oylandığı zamanlardan neden ABD'ye ziyarette bulunduğuna ilişkin eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Art arda paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, "Sansür yasası oylanırken neden gittiniz" diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım...

"BEN BU YOLU SEÇTİM"

Ya her zamanki gibi Meclis'e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

"ÇOK KRİTİK EŞİKTEYİZ"

Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.

"İLKİNDE SANSÜR, İKİNCİSİNDE ÜMİT VAR"

İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var. İlkinde 5'li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray'a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.

"KASIM'I BEKLEYİN"

Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar.

Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..."

Sosyal medya yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? Kılıçdaroğlu'ndan art arda paylaşımlar
Sosyal medya yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? Kılıçdaroğlu'ndan art arda paylaşımlar
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı - Son Dakika


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