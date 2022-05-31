CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

31.05.2022 13:07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta yapılan linç girişimi sebebiyle yargılanan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

1 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulmuştu.

BEŞİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

linç girişimine ilişkin davanın beşinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yedinci duruşmada, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, "suç işlemeye tahrikten" ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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