CHP Lideri'nden Filistin ve Zeyrek'e Destek - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri'nden Filistin ve Zeyrek'e Destek

CHP Lideri\'nden Filistin ve Zeyrek\'e Destek
09.06.2025 15:03
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Özgür Özel, İsrail'in gemi saldırısına hükümetin sert tutum göstermesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin, "Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim." dedi.

Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde gazetecilere, Türkiye'nin dört bir yanından Zeyrek ve ailesine destek vermek amacıyla gelen ziyaretçilere teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının var gücüyle gece gündüz Zeyrek'i yaşatmak için mücadele ettiğini, onun başka bir hastaneye naklinin sorulduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz. Sağlık Bakanı, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimleri, değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Bizler de onların önerilerini tıbben buraya iletiyoruz. Geniş WhatsApp gruplarında bütün tetkikler, tahliller tartışılıyor. Şu anda yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek hem de CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız."

" Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısının sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Gemide Özlem ve Şuayip kardeşlerimiz var. Ben Şuayip'i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem'in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu 'Merak etmeyin, biz ilgili makamlarla görüşüyoruz.' şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonu duymak istiyorum."

Özel, 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine bile İsrail'in engel olduğunu vurgulayarak, "Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet, Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail'e cesaret verip Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık 'mış' gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarete gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Ferdi Zeyrek'in yanında büyük CHP ailesi olarak bir arada olduklarını söyledi.

Zeyrek'in sağlığına kavuşması için dua ettiklerini aktaran Seçer, "Umut ediyoruz, inşallah Ferdi Başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, enerjisi, o güzel kalbi, iyi insan özelliği bütün bu zorlukları aşacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Lideri'nden Filistin ve Zeyrek'e Destek - Son Dakika

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