CHP Lideri Özel, iktidarın CHP\'yi her yolu kullanarak engellemeye çalıştığını iddia etti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın CHP'yi her yolu kullanarak engellemeye çalıştığını iddia etti.

Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "Gel Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen cumhurbaşkanı adaylığı ön seçim toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Özel, iktidarın CHP'yi her yolu kullanarak engellemeye çalıştığını iddia ederek, "İş yargı eliyle, bakanlıklar eliyle hem belediyelerimizi, başkanlarımızı itibarsızlaştırmak hem de adım adım attığı adımlarla bir adaydan, bir rakipten kurtulmak, kendi rakibini belirlemeye çalışmak, hatta mümkün olsa rakipsiz kalmak. Diyor ya 'Elbette biz de bu koltuktan bir gün gideceğiz. Hak baki olunca ayrılacağız.' Yok onu da yapmasaydın, koltuğa mumyalasaydık seni. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Anayasa'daki düzenlemelere rağmen, Meclisteki duruma rağmen, milletin haline rağmen halen daha temel meseleyi kendisinin koltuğunu koruması, o koltuğu bırakmaması olarak gören birine karşı oturduğu koltukların tadını çıkarmak, işine bakmak yerine bu memleketi topyekun kurtarmak üzere motive olmuş, makamları, mevkileri değil; görevi, oturulacak yeri, kullanılacak unvanı değil; yapılacak ödevi, koşulacak yolu, bu mücadelenin kendisini önemseyen fedakar insanların bir birlikteliği için bugün buradayız. Her yerden her şekilde saldırıyorlar. Saldırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla tüfekle mi saldıracaksın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Ayağını denk al" sözlerine ilişkin Özel, "Mustafa Kemal'in askerleri, 20-22 yaşında gencecik teğmenlerin ordudan atılmasına gösterdiğimiz tepkiyi, bakanlığı ayırarak, Genelkurmay'ı ayırarak kimin bu işi istediğini, kimin köpürttüğünü ve bunu bildiğimizi, buna şerh koyanlara nasıl mobbingler yapıldığını söylediğimiz için çıkmış bize diyor ki, 'Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.' Ben kendisine soruyorum. Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Yoksa ilişki içinde olduklarının ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi salacaksın? Beyefendi, ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Değerlidir, ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne kadar hak ettiğiniz, o koltuğu ne hallere getirdiğiniz ortadadır. Ama bir diğer koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğudur, onun koltuğudur. Tanktan, toptan değil, ölmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran, bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da, bir üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan" diye konuştu.

"Online kayıtlardaki 40 kata yakın artıştan büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Üye katılımının devam ettiğini söyleyen Özel, "Bugün kurduğumuz sandık, Türkiye'nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama o sandığı getirecek olan da, o sonucu doğuracak olan da bizlerin kararlılığıdır. Bu yolculukta ben de tüm milletimize, tüm gençlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Cuma günü akşam saatlerine kadar partilerimiz, 973 ilçede açık. Yetiştiremediğimiz üye kayıtlarına devam ediyoruz. Online kayıtlardaki 40 kata yakın artıştan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Cuma günü akşamına kadar bize katılmalarını, bizimle birlikte bu büyük yolculuğa katılmalarını bekliyoruz" diyerek gençleri partiye katılmaya davet etti.

"Omuz omuza, kol kola bir yolculuğun vakti gelmiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu:

"Müsterih olun. İçinizi ferah tutun. Şafak söküyor. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu düzeni değiştirmek, umudu ve güveni yeniden inşa etmek, artık bu karanlıktan yorulan milletimizi iyileştirmek, Türkiye'yi dünyada hak ettiği noktaya yükseltmek için yola çıkıyoruz. Kesinlikle bir davamız, bir derdimiz, bir hayalimiz var. Derdimiz Türkiye'dir. Davamız devleti güçlü, demokratik ve adil, milletimizi huzurlu ve özgür kılmaktır. Hayalimiz ülkemizi dünyanın en güçlü ve en zengin ülkeleri arasında görmektir. Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. Omuz omuza, kol kola bir yolculuğun vakti gelmiştir. Sorumluluk almak için kendimize güveniyoruz. Çünkü yalnızca büyük bir davaya ve sevdaya değil, aynı zamanda sağlam bir plana ve bu planı hayata geçirecek güçlü kadrolara sahibiz" dedi. - ANKARA