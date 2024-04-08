CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı 'forvet'e benzeterek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

08.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:59
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31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine karşı ezici bir üstünlükle seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"İKİSİNDEN BİRİ ADAY OLACAK"

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamoğlu ve Yavaş ikilisinden birini aday göstereceklerini belirterek "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu" diyen Özel, yeni figürlerin de parladığını belirterek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak" ifadelerine yer verdi.

KENDİSİ İÇİN KAPILARI KAPATTI

Kendisini de teknik direktör olarak nitelendiren ve adaylığa kapıları kapatan Özel, "Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar" şeklinde konuştu.

YENİ DÖNEMDE HER ŞEY FARKLI OLACAK

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini de belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

CHP lideri Özel\'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Kublay: Böyle lidermi olur kendi ne olacakmış iç işleri bakanimi 42 43 Yanıtla Mustafa yavuzdeger: Bu kadar basiretsiz bunlar. Biliyorlar sonucun ne olacağını o yüzden aday olamazlar. 24 34 Özkan Özdemir: kemal iyiydi dimi habire kazanıyodunuz 39 11
  • Mehmet Atilgan: bay kemal kadar olamadin 33 43 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: helal başkanıma 39 20 Yanıtla
  • ferhat eser: Başbakan özgür özel cumhurbaşkanı Ekrem imamoğlu eski sisteme dönülür herhalde 37 12 Yanıtla
  • Kerem Oğuz: 4yil sonrası ne sen ne eko ne mahsur nede chp olacak bu zamanda kendinize Bayram yapın devir kapanacak ALLAH in izniyle 31 17 Yanıtla
  • sait turk: Valla bu seçimler bence sizide şaşırttı ama, hiç heveslenmeyin Genel seçim olunca mevzu değişir diyim ben size yazın buraya o gün gelince hatırlarsınız! 28 10 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: bay ke-mal olsa daha iyidi, en azından hevesini almış olurdu, 15 19 Yanıtla
  • Turhallı: Gelbakalım Ekrem dersin ?? 13 6 Yanıtla
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