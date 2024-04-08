31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine karşı ezici bir üstünlükle seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamoğlu ve Yavaş ikilisinden birini aday göstereceklerini belirterek "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu" diyen Özel, yeni figürlerin de parladığını belirterek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak" ifadelerine yer verdi.
Kendisini de teknik direktör olarak nitelendiren ve adaylığa kapıları kapatan Özel, "Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar" şeklinde konuştu.
Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini de belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor - Son Dakika
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Meclisinin ilk toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemde ilçeye hizmetler sunacaklarını belirtti. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri seçildi. Ayrıca 2023 faaliyet ve denetim raporları okundu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir minibüste tespit edilen 26 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü çelengi bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program tamamlandı. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
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