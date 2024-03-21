Politika

SAMSUN (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu memleketin tüm demokratları bizimle birliktedir. Bu ittifakın adı Samsun'da 'Samsun İttifakı, Türkiye'de 'Türkiye İttifakı'dır" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Karadeniz mitingleri programına Samsun'da devam etti. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde yağmur altında gerçekleşen mitingde yaklaşık 40 dakika konuşan Özgür Özel, CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı arasında 'az bir puan farkı' olduğunu ileri sürerek, bunu kapatmak için Samsun'a geldiğini ifade etti.

"Emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kayıpları var"

2002 yılı ile şimdiki emekli maaşlarının alım gücünü karşılaştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu meydanda büyük hayal kırıklıkları yaşayanlar varken, yağmur altında meydanı dolduran Samsunlulara ne kadar teşekkür etsem azdır. Emekliler Samsun'dan ses verebilir mi? Türkiye'nin en kalabalık, en güçlü ve en acıklı konusu bu. Ne kadar maaş alıyoruz. 10 bin TL diyorlar. Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ıstırabı çekenler. 22 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Size hiç ellemeseler, düzeninizi bozmasalar 26 bin TL emekli maaşı alınıyor olacaktı. Emekliyi ezdirmeyiz dediler, TÜİK'in sözde enflasyonuna göre zam verdiler. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68 ama emekliye yüzde 33 zam. 10 bin TL emekliye verdiler. En düşük emekli maaşı bu iktidar geldiğinde tam 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün ise 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kayıpları var. Emekliler, siz bu her ay kaybettiğiniz 5,5 çeyrek altını kaybettiğiniz yerde arayacak mısınız? Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz. Önünüzdeki ilk seçim sandığında 31 Mart günü emekliler bunun hesabını sormaya var mıyız? 'Ekonomi büyüdü, emekliler halinden memnun, Özgür efendi emeklileri kışkırtıyor' diyenler, bu sesi duyun. Emekliler 2018'de bin TL ikramiye alıyordu. Bayramda aldıkları o ikramiye ile tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3 bin TL ikramiye yatacak sadece 6 kilo kıyma alabilecek. Sadece Ramazan ayında ikramiyeniz üzerinden 18 kilo kıymayı eksilten bir yönetimle, iktidarla karşı karşıyayız. Ben sizinle beraberim. CHP sizinle beraberdir. İşçinin, esnafın, fındık üreticisinin ve emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İttifakımız Türkiye'de 'Türkiye İttifakı' Samsun'da ise 'Samsun İttifakı'dır"

Geçen seçimlerde birlikte yol yürüdükleri ittifak partilerinin yöneticileri ile anlaşamadıklarını ama üyeleri ile ittifakta yer aldıklarını ifade eden Özgür Özel, "Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bizim tarafta küfür yok, güzel söz var. Ötekileştirmek yok, kardeşlik var. Şeytanlaştırmak yerine barıştırmak ile uğraşıyoruz. Bugün Nevruz. Memleketim Manisa'da 500 yıllık dünyanın en eski halk ilaçlarından birisi mesirin karıldığı, şifa için saçıldığı gün. Bu coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle bu topraklarda kol kola girenlerin, vatanını sevenlerin, ülke için gerekirse ölenlerin ama birbirinin yüzü gülsün isteyenlerin yeni bir döneme adım attığı ilk gün. Karşı tarafta korkunun ittifakı, biz kardeşliğin ve umudun ittifakıyız. Onların renkleri koyu gri yağmur bulutu gibi. Yanlarından kendi hocalarının evladı, daha geçen seneye kadar yere göğe koyamadıkları ayrıldı ve Necmettin Hoca'nın evladına 'ip cambazı', 'zübük', 'şantajcı' diyor ve hakaretler ediyor. Oysa bizim de ittifakımızdan ayrılanlar oldu. Listelerimizden seçilip, karşımızda yer alanlar oldu. Çok ağır sözler söyleyenler oldu. Hep 2 kelime ile cevap verdik. 'Canları sağ olsun' dedik. Çünkü eski dosttan düşman olmaz. Dün öptüğün yüze bugün tükürülmez. Dün iyi dediğine bugün küfredilmez. Dün dost olana bugün düşman olunmaz. Bizim ittifakımız Samsun'da 'Samsun İttifakı'dır. Aslan sosyal demokratlar bu ittifaktadır. Geçmişte birlikte olduğumuz, yöneticileriyle anlaşamadığımız yakasındaki güneşi, gönlündeki, yüzündeki güneşi gördüğümüz İYİ insanlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar ile birliktedir. Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir. Bu memleketin tüm demokratları bizimle birliktedir. Bu ittifakın adı, Samsun'da 'Samsun İttifakı, Türkiye'de 'Türkiye İttifakı'dır" şeklinde konuştu.

"Bir adımlık farkı kapatmaya geldik"

Samsun'da kendi adayları ile Cumhur İttifakı'nın adayı arasındaki farkın azaldığını ve 1 adımlık fark kaldığını iddia eden Özel, "Yerel seçim gündemindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cevat Öncü, başkan olmak için büyük çaba veriyor. İlk aday olduğunda anketlerde gerideydik. Kendisi inandı, örgütümüz inandı. Bir teveccüh gördü. Her anket bir öncekinden daha iyi geldi. Biz bütün büyük şehirlere dahi gidecek zaman yokken baktık ki anketlerde Samsun daha iyiye gidiyor. Başkan ile rakibi arasında fark kapandı. 1 adım mesafe kaldı. Bugün buraya sizlerle birlikte askerliğimi yaptığım, kayınpederimin büyüdüğü ve çok sevdiğim Samsunluların memleketine o bir adımlık farkı kapatmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Mitingde CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü vatandaşlara selamlama konuşması yaparken, diğer 17 ilçe belediye başkan adayı da sahneye çağrılarak tanıtıldı. Mitingin sonunda Özel'e Samsunspor forması hediye edildi. - SAMSUN