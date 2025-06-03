CHP lideri Özel, \'\'Koç\'\' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşlarıyla kurbanlık fiyatları arasındaki uçurumu gündeme taşıdı. 2002 yılı ile günümüzü kıyaslayan Özel, emekli alım gücünün dramatik şekilde düştüğüne dikkat çekti.

"KOÇ" ÜZERİNDEN HESAP YAPTI

Özel, yaptığı açıklamada, "2002 yılında en düşük emekli maaşı 257 TL iken, kurbanlık bir koç 140 TL idi. Yani bir emekli maaşıyla 2 kurbanlık koç alınabiliyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL, ancak bir kurbanlık koçun fiyatı 25 bin TL. Yani artık 2 emekli bir araya gelse bile 1 koç alamıyor" ifadelerini kullandı.

Parti grubunda konuşan Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Yıllardır zorda olan ülke ekonomimiz 19 Mart'tan sonra iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. 2018'den beri yaşadığımız 'tek adam' krizi işçinin, emeklinin, emekçinin, çiftçinin canına tak etti. Hergün zor ama bazı dönemler daha zor geçiyor. Bir bayram afifesindeyiz. Alışverişe ihtiyaç var, eski bayramlara özlem var. Kurban Bayramı üç gün sonra.

"ESKİNİN YOKSULU DERİN YOKSULLUK İÇİNDE"

Dar gelirlinin ete hasret olduğu ve geldiğimiz durumda çok ciddi sıkıntıların çekildiği bir süreçteyiz. Kurban dayanışma demek. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları hiç değilse bu Kurban Bayramında herkesin etten, kavurmadan bahsettiği bir süreçte dayanışmayı, kültürümüzde, dinimizde olan dayanışmayı çok daha hassasiyetle yürütmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Maalesef ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en kötü şekilde etkiliyor. Eskinin orta direği şimdi yoksul. Eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde.

"MEHMET ŞİMŞEK GELDİĞİNDE..."

TÜİK'in rakamının doğru olduğunu kabul edelim. TÜİK 22 bin 104 liralık asgari ücret verildiği günkü satın alma gücüne bakarsak bugün 18 bin 750 liraya düştü. 14 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı ise 12 bin 300 liraya düştü. TÜİK'in rakamlarıyla bile... Asgari ücrete ara zam diye gittiğim her yerde herkes asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılması gerektiğini söylüyor. Niye seçim var; herkes ülkeyi nasıl yöneteceğini o sandıktan önce taahhüt ediyor. Millet de düşünüp ona göre oy veriyor. Seçimden önce 'enflasyon çift haneye çıktığı için enflasyona dört kere ara zam yapmak lazım' demişlerdi. Bu millet ilk turda karar verememişti, ikinci turda da küçük bir farkla oy verdi. Millet dört kere ara zam yapılacağını biliyor. O günden sonra enflasyon 80'lere gidip geri geldi. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu anda da 35,5. Yüzde 38'ken dört ayarlama dediler geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar hedef enflasyona göre, Temmuz'da da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir, alın terini sömürmektir.

"ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM ŞART"

Aynı şekilde emekliye de hedef enflasyona göre yaptılar. Emekliye gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücretliye de ara zam şart. Meydanları dolduran yüzbinler her çarşamba İstanbul'da bu haftasonu da Düzce'de ve Antalya'da var güçleriyle bağırdılar; 'ara zam hakkımız, söke söke alırız'. Bunu almak zorundayız. Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, sizin hakkınızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer gelirseniz bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız."