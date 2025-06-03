CHP lideri Özel, ''Koç'' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, ''Koç'' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

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CHP lideri Özel, \'\'Koç\'\' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı
03.06.2025 14:54
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CHP lideri Özel, \'\'Koç\'\' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı
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CHP lideri Özgür Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. 2002'de en düşük emekli maaşıyla 2 kurbanlık koç alınabildiğini hatırlatan Özel, bugün 2 emeklinin maaşıyla dahi bir koç alınamadığını belirtti. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşlarıyla kurbanlık fiyatları arasındaki uçurumu gündeme taşıdı. 2002 yılı ile günümüzü kıyaslayan Özel, emekli alım gücünün dramatik şekilde düştüğüne dikkat çekti.

"KOÇ" ÜZERİNDEN HESAP YAPTI

Özel, yaptığı açıklamada, "2002 yılında en düşük emekli maaşı 257 TL iken, kurbanlık bir koç 140 TL idi. Yani bir emekli maaşıyla 2 kurbanlık koç alınabiliyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL, ancak bir kurbanlık koçun fiyatı 25 bin TL. Yani artık 2 emekli bir araya gelse bile 1 koç alamıyor" ifadelerini kullandı.

Parti grubunda konuşan Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Yıllardır zorda olan ülke ekonomimiz 19 Mart'tan sonra iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. 2018'den beri yaşadığımız 'tek adam' krizi işçinin, emeklinin, emekçinin, çiftçinin canına tak etti. Hergün zor ama bazı dönemler daha zor geçiyor. Bir bayram afifesindeyiz. Alışverişe ihtiyaç var, eski bayramlara özlem var. Kurban Bayramı üç gün sonra.

"ESKİNİN YOKSULU DERİN YOKSULLUK İÇİNDE"

Dar gelirlinin ete hasret olduğu ve geldiğimiz durumda çok ciddi sıkıntıların çekildiği bir süreçteyiz. Kurban dayanışma demek. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları hiç değilse bu Kurban Bayramında herkesin etten, kavurmadan bahsettiği bir süreçte dayanışmayı, kültürümüzde, dinimizde olan dayanışmayı çok daha hassasiyetle yürütmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Maalesef ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en kötü şekilde etkiliyor. Eskinin orta direği şimdi yoksul. Eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde.

"MEHMET ŞİMŞEK GELDİĞİNDE..."

TÜİK'in rakamının doğru olduğunu kabul edelim. TÜİK 22 bin 104 liralık asgari ücret verildiği günkü satın alma gücüne bakarsak bugün 18 bin 750 liraya düştü. 14 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı ise 12 bin 300 liraya düştü. TÜİK'in rakamlarıyla bile... Asgari ücrete ara zam diye gittiğim her yerde herkes asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılması gerektiğini söylüyor. Niye seçim var; herkes ülkeyi nasıl yöneteceğini o sandıktan önce taahhüt ediyor. Millet de düşünüp ona göre oy veriyor. Seçimden önce 'enflasyon çift haneye çıktığı için enflasyona dört kere ara zam yapmak lazım' demişlerdi. Bu millet ilk turda karar verememişti, ikinci turda da küçük bir farkla oy verdi. Millet dört kere ara zam yapılacağını biliyor. O günden sonra enflasyon 80'lere gidip geri geldi. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu anda da 35,5. Yüzde 38'ken dört ayarlama dediler geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar hedef enflasyona göre, Temmuz'da da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir, alın terini sömürmektir.

"ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM ŞART"

Aynı şekilde emekliye de hedef enflasyona göre yaptılar. Emekliye gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücretliye de ara zam şart. Meydanları dolduran yüzbinler her çarşamba İstanbul'da bu haftasonu da Düzce'de ve Antalya'da var güçleriyle bağırdılar; 'ara zam hakkımız, söke söke alırız'. Bunu almak zorundayız. Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, sizin hakkınızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer gelirseniz bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız."

Kurban Bayramı, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Kurban, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, ''Koç'' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Kurbanın ne olduğunu bilirmisin Özgür 93 222 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Mental seviyen ne kadar düşükmüş. Adam senin için, düşük maaşlılar için sorguluyor onada bir kulp buluyorsun 2 0
    tolga karabulut:
    SİZ BİLİRMİSİNİZ ACABA YADA KUL HAKKI YEMEKTEN ZAMAN KALIYOR MU BILMENIZE 1 0
    Mustafa Kurt:
    Gite öğret biraz destek ver adam hakli her şeyi pahalı sadece insanlar ucuz 1 0
    Serkan Basar:
    Koyunlar üzerinden asgari ücret hesaplanmaz koyun koyundur 0 0
    Mustafa Soğancı:
    ADAMIN KALBİNİ BİLİYORMUSUN DOSTUM GÜNAHA GİRİYORSUN BENCE 0 0
    Özkan Özdemir:
    :) sen ahlakın ne oldugunu bilirmisin 0 0
  • Halis demir:
    özgür hadi izmirde versene işcilere bol keseden atmak kolay asgari ücret caapenin dediği gibi olsaydı izmir beld kepenk kapatırdı 92 127 Yanıtla
    Yl170707:
    denyo veriyor zaten 0 0
    VillaUmut:
    Validen yüksek maaş isteyen belediyenin işçi sınıfını mı savunuyorsun? :) 0 0
    VillaUmut:
    Bilal’e sor:) 0 0
    Mustafa Soğancı:
    İZMİR BELEDİYE BAŞKANI 6OOOO KÜSÜR AYLIK MAAŞ VERİYOR ÖĞRETMEN POLİSİN MAAŞINI BİLİYORMUSUN 5OOOO-6OOOO ARASI BOŞ BOŞ KONUŞMAK GÜZEL ELBETTE 0 0
    Özkan Özdemir:
    çarpıtma 0 0
  • Nedim Biçeryen:
    ,doğru 2002 de bir koç 140 TL ydi ama benim cebimde 140 kuruş para yoktu çünkü ülke iflas etmisti 81 112 Yanıtla
    205622:
    hatta koç yoktu AKP getirdi ülkeye koçu 1 0
  • Bayram Izgoren:
    bekdiye baskani kendi iscilerine zam veremiyor.hukumet basarilimi hayir ama butce denen birsey var 67 89 Yanıtla
    Murat Kılıç:
    80 bin hangi bir işçi o kadar maaş alıyor hakim o kadar almıyor 0 0
    Yl170707:
    siz nasıl mal sınız anlamıyorum.hangi AKP li belediye bu kadar zam veriyor.adam 72 bin tl veriyor beğenmiyorlar.akp belediyeleri sıfır zamla devam ettiriyorlar ve grev hakkı bile tanımıyorlar.sizin gibi ak mallar anlamaz 0 0
    Özkan Özdemir:
    ben halkım 22 bin lira hükümet vercek çöpçü 100,000 kazancak aylık ya git işine 0 0
  • VillaUmut:
    Şimdi küresel ekonomik kriz derler ama bu sırada diğer ülkelerin asgari ücretlileri kırmızı eti şaraba yaptırmakla meşgul :)) 74 34 Yanıtla
    Mehmet Yavuz:
    öyle değil mi davar 0 0
    Mert kursun :
    Yok istanbulda arakladıklarıyla ihya olurduk diyecez 0 0
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