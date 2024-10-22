CHP Lideri Özel: "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir" - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özel: "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir.

22.10.2024 16:00
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Öcalan için sarf ettiği "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerini değerlendiren Özel, "CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz" dedi.

"Her yerden ihbar yağıyor"

Yenidoğan çetesi hakkında konuşan Özgür Özel, "Bunun için çok üzgünüz, kolay da atlatamayacağız. Böyle kürsüden, dışarıdan söylemek kolay ama yaşayanlara onu hissedenlere, 18 yıl tüp bebek tedavisi görüp de son denemede muvaffak olup kavuştuğu evladını bu çete yüzünden kaybedene git de anlat bakalım. O yüzden çok büyük bir travma var. Hepimiz çok üzgünüz. Bunu duyar duymaz ilk tepkilerimizi verdik. Gölge bakanımız ilgili bakanlarımız hızlı şekilde İstanbul'a gittiler. Hekim milletvekillerimiz, eczacılar sağlıkçılar hafta sonunu orada geçirdiler. Gece saatlerinde vali ile görüştüler, diğer görüşmelerle ilgili çalışıyorlar. İddianameyi hukukçularımız inceliyor. Her yerden ihbar yağıyor. Biraz da devlete olan güvenin azalmasıyla CHP'ye hem bu konuya dair hem benzer konulara dair ihbar yağıyor. Bu konuda çok titiz şekilde çalışıyoruz. Ama meselesinin şu ana kadar hakim olduğumuz kısmı bize gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir"

MHP lider Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini değerlendiren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı konuşmayı takip ettik. Görülüyor ki kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor. Bir takım sözler alınıyor sözler veriliyor. TBMM'nin yetkisinde olan bir af Bahçeli'nin kendi ifadesi ile bakarsan kendi iradesiyle başka hiçbir şeye gerek olmadan tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan meclise gelsin ona yan salonda bir kürsü verelim, kendisinin konuştuğu kürsüdür aynı zamanda DEM Parti'nin grupta konuştuğu kürsü. Oraya gelsin örgüte silah bırakma çağrısı yapsın. Bütün sorunlar bitmiştir, başka bir şeye gerek yoktur diyen bir dille karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söylemek isterim; Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların göz yaşı duracaksa, Türk'ün de Kürt'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere namlular doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özel: 'Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir' - Son Dakika


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