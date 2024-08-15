CHP lideri Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık oluştuğunu açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık oluştuğunu ve bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına ve yapılan törene katılamadığını açıkladı. Başarır, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel burada olmayı çok istiyordu. Ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardım ile yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz. Filistin halkının ve devletinin bağımsızlığını destekliyoruz ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları kendisi söyleyecekti. Ama ne yazık ki ayağı kırıldı. Kendisine geçmiş olsun dileklerini sunuyoruz. Sabah açıklayacaktık ama toplantının önemi gereğiyle toplantıdan sonra söylemeyi doğru buldum" ifadelerini kullandı. - ANKARA