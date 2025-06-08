CHP\'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşılayan isme tepkili! \'\'Partiden atılsın\'\' diyen bile var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yer aldı. Mandalinci'nin protokol gereği yaptığı karşılama, bazı partililerin tepkisini çekti.

CHP'LİLERİ RAHATSIZ ETTİ

CHP'li Başkan Mandalinci, Erdoğan'ın iniş yaptığı stadyumda AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile birlikte Cumhurbaşkanı'nı karşılayan isimlerdendi. Ancak bu görüntü, bazı CHP'liler tarafından "kabul edilemez" bulundu.

"DERHAL PARTİDEN ATILMALI"

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Mandalinci'nin Erdoğan'ı karşılaması "parti duruşuna aykırı" olarak yorumlandı. Tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Tamer Mandalinci derhal partiden atılmalı" çağrısında bulundu.

Protokol gereği orada bulunması doğal karşılanan Mandalinci cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.