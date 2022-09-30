Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim - Son Dakika
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim

30.09.2022 23:27

6'lı ittifakta cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ederken Saadet Partisi cephesinden geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman yaptığı açıklamada Temel Karamollaoğlu'nu aday olması gerektiğini söyledi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masanın kimi aday göstereceği konusu da daha fazla merak edilmeye başlandı. CHP cephesinde milletvekilleri ve partililer "Kılıçdaroğlu aday olmalı" baskısında bulunurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son çıkışı da gündem oldu.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA İTİRAZIMIZ YOK"

İYİ Parti lideri, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına bizim itirazımız olmaz. Ama biz de masaya isim getirebiliriz" diyerek siyaset sahnesinde gündemi bir anda başka yöne çevirdi. Bu açıklamalara ek Gelecek Partisi de "Başbakanlık bizim hakkımız" talebinde bulundu.

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BİR ÇIKIŞ DA SAADET PARTİSİ'NDEN

Muhalefette ses getirecek son çıkış ise Saadet Partisi cephesinden geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Adayın genel başkanımın olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim - Son Dakika


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