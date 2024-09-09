CHP Manisa İl Başkanlığı 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP Manisa İl Başkanlığı 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Manisa İl Başkanlığı 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Manisa İl Başkanlığı, partinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk bıraktı ve pasta kesti. İl Başkanı İlksen Özalper, konuşmasında genel seçimlere vurgu yaparak, yerel iktidarlarını genel iktidarla taçlandırmak istediklerini belirtti.

09.09.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından partinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından parti binasının önünde pasta kesildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü Manisa'da coşkuyla kutlandı. CHP'nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşma yapan İl Başkanı İlksen Özalper, "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Türkiye'nin demokrasisinin ve Cumhuriyetin teminatı partimizin 101. kuruluş yılı kutlu olsun. Bugün Türkiye'nin birinci partisinin, yerelde iktidar olan partimizin temsilcileriyiz. Çok daha güzel bir kutlama programı planlamıştık ancak bugün okula başlaması gereken Narin bebeğimiz toprağa veriliyor, Tunceli'de 4 şehidimiz var. Bu nedenle programımı çelenk sunma töreniyle sınırlı tuttuk. Kayıplarımız için başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkanı İlksen Özalper, önümüzdeki genel seçimleri işaret ederek, "Halkımız bizi yerelde iktidar yaptı ve, 'göster kendini' dedi. Belediyeleri en iyi şekilde yönetmek ve genelde iktidarı kazanmak zorundayız. CHP Türkiye'nin umudu, halkın refahının garantörüdür. Hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışarak yereldeki iktidarımızı genel iktidarla taçlandıracağız. Var olsun Cumhuriyet Halk Partisi, var olsun Cumhuriyet Halk Partililer" ifadelerini kullandı.

Çelenk sunma töreninin ardından CHP Manisa İl Başkanlığı binasının önünde, partinin kuruluşunun 101. yılı adına pasta kesildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Programa, Manisa Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Hakan Şimşek, İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ile partililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Manisa İl Başkanlığı 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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