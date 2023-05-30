14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların salt çoğunluğu ulaşamaması nedeniyle gerçekleşen 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tepkilerin odağına oturmuştu.
Hakkında istifa çağrıları yapılan Kılıçdaroğlu'nun vereceği karar merak edilirken, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ne zaman toplanacağı belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.
Son Dakika › Politika › CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği tarih belli oldu - Son Dakika