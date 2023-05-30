CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği tarih belli oldu

Seçim öncesi tırmanan kriz Erdoğan'ın da gündeminde: En kısa sürede çözeceğiz

Yeni dönemin yol haritasını çizdi: Önceliğimiz bu konular olacak

Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti! İşte üstleneceği görev

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların salt çoğunluğu ulaşamaması nedeniyle gerçekleşen 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tepkilerin odağına oturmuştu.

MYK, 1 HAZİRAN'DA TOPLANIYOR

Hakkında istifa çağrıları yapılan Kılıçdaroğlu'nun vereceği karar merak edilirken, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ne zaman toplanacağı belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.