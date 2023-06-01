İstifa eden MYK üyelerinden Selin Sayek Böke: Sayın Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum - Son Dakika
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İstifa eden MYK üyelerinden Selin Sayek Böke: Sayın Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum

01.06.2023 22:39

CHP'de bugün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında seçim sonuçları masaya yatırılırken, 5 saate yakın süren görüşmede MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Görevinden ayrılan isimlerden biri olan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaşanan gelişme sonrası yaptığı paylaşımda "Eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin emektar örgütüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

TÜM ÜYELERİN İSTİFASINI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

CHP'Lİ BÖKE'DEN İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böke, şumesajı verdi; "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek..."

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Son Dakika Politika İstifa eden MYK üyelerinden Selin Sayek Böke: Sayın Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum - Son Dakika


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