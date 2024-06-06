CHP Milletvekili Gürer: Emeklilerin Kurban Alma ve Et Alımı Zorlaştı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Emeklilerin Kurban Alma ve Et Alımı Zorlaştı

CHP Milletvekili Gürer: Emeklilerin Kurban Alma ve Et Alımı Zorlaştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin hayvancılık sorunlarına dikkat çekerek, emeklilerin kurban alma ve et alımının zorlaştığını belirtti. Gürer, hayvan varlığındaki azalmanın son 5 yılda 6 milyona yaklaştığını ve ithalatın çözüm olmadığını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'dan ithal edilen etlerde salmonella bakterisi tespit edildiğini ve Et ve Süt Kurumu ile yapılan düve ithalatının kamuoyundan saklandığını iddia etti.

06.06.2024 11:30
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Emekli maaşıyla kurban alma olanağı olmadığı gibi emekli ikramiyesiyle de 3 kilo et zor alınıyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin hayvancılıkta sorunlar yaşadığını söyledi. Türkiye'nin hayvan varlığında son 5 yılda 6 milyona yakın bir azalmanın söz konusu olduğunu kaydeden Gürer, " Kurban Bayramı'nda 4 milyona yakın hayvanın kesimiyle hayvan varlığındaki azalma, son 5 yılda 10 milyona ulaşacak." diye konuştu.

2023 yılında 818 bin baş hayvan ithalatının gerçekleştiğini; bu yılın ilk dört ayında da 127 bin 361 baş hayvanın ithal edildiğini belirten Gürer, ithalatın çözüm olmadığını ifade etti.

2023 yılında 34 bin 417 ton, bu yılın ilk dört ayında ise 23 bin 276 ton kırmızı etin ithal edildiğini dile getiren Gürer, Ukrayna'dan ithal edilen etlerde salmonella bakterisinin tespit edildiğini hatırlattı. Gürer, "Kim bunları inceledi? Hangi firmadan bu etler ithal ediliyor. Oradaki görevlilerin ihmaliyle ilgili hangi işlemler yapıldı? Birden çok veteriner kontrolüyle ülkemize giren etlerde nasıl salmonella bakterisine rastlandı?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Gürer, Et ve Süt Kurumunun, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile 50 bin düve ithalatını kapsayan protokol yaptığını, bu protokolün de kamuoyundan saklandığını öne sürdü.

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını anımsatan Gürer, koyun fiyatlarının 12-15 bin aralığında olduğunu dile getirdi.

Gürer, "Bu fiyatları 2020 yılına göre değerlendirdiğimizde enflasyonun hangi boyuta geldiğini gösteriyor. Emekli maaşıyla kurban alma olanağı olmadığı gibi emekli ikramiyesiyle de 3 kilo et zor alınıyor. 2020 yılında bayram ikramiyesiyle bir koyun alınabiliyordu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Emeklilerin Kurban Alma ve Et Alımı Zorlaştı - Son Dakika

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