CHP Milletvekili Pala, deprem riski taşıyan sağlık tesislerinin açıklanmasını istedi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Deprem olması halinde ağır hasar görme ve yıkılma riski bulunan bütün sağlık tesislerinin ivedilikle topluma açıklanması gerekir." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi büyük acılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Olası bir depreme karşı sağlık kuruluşlarının ne durumda olduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadığını belirten Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu konuyla ilgili iki soru önergesi yönelttiğini bildirdi.

Eski Hatay Devlet Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesinin depremsellikle ilgili sıkıntılı raporlarının olmasına rağmen çalıştırılmaya devam edildiğini ifade eden Pala, verdiği önerge ile raporlara rağmen hastanelerin çalışmasına neden izin verildiğini sorduğunu ancak yanıt alamadığını belirtti.

Bir diğer soru önergesi ile Türkiye'de dört hastanenin fay hattında olduğuna dair TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının raporuna atıfta bulunarak bu hastanelerin hangisi olduğunu sorduğunu belirten Pala, fay hatları üzerinden bulunan dört hastanenin hangi hastaneler olduğunun ivedilikle topluma açıklanmasını istedi.

Pala,"Deprem olması halinde ağır hasar görme ve yıkılma riski bulunan bütün sağlık tesislerinin ivedilikle topluma açıklanması gerekir. Bunların hizmetten alıkonup hemen yerlerine yeni tesislerin yapılabileceği bir eylem planının da kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekir." diye konuştu.