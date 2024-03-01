CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO\'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Ticaret Odasını (İTO), İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti. Adıgüzel, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını belirtti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 'vahşet, katliam ve insanlık suçu' olarak nitelendiren Adıgüzel, Türkiye'nin de İsrail'e yönelik yaptırım uygulayamadığını söyledi.

01.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "İstanbul Ticaret Odasını (İTO), İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını belirtti.

Bunun bir savaş olmadığını, savaşın dahi ahlakı ve kuralları olduğunu dile getiren Adıgüzel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "vahşet, katliam ve insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Bu saldırıları, sözde medeni Batı ile İslam dünyasının seyrettiğini dile getiren Adıgüzel, iktidarın politikaları nedeniyle Türkiye'nin de İsrail'e yönelik yaptırım uygulayamadığını söyledi.

TÜİK'in Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin verilerini basın mensuplarına gösteren Adıgüzel, "İTO'yu, İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum. Onur ve şeref sahibi tüm Müslümanlara sesleniyorum; zalime zalim deyin. Herkesi, İsrail ile ticareti durdurmak için hükümete karşı tavır almaya, sevkiyatları engellemeye ve sivil direnişe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Filistin, İstanbul, Türkiye, İsrail, Gazze, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement