CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulmasını talep etti

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bütün siyasi partilerin desteğiyle "doğal afetler ve deprem bakanlığı" kurulmasını talep etti.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Erzincan'da olacağını söyledi.

TBMM'nin bu hafta yoğun bir çalışma programı olduğunu dile getiren Sarıgül, Erzincan İliç'teki maden kazasına yönelik araştırma komisyonunun bu hafta salı, perşembe ve cuma günleri çalışacağını anlattı.

Bursa Karacabey'de özellikle domates üretiminde Adana ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çalıştığını belirten Sarıgül, bu yıl söz konusu işçilerin bölgeye ulaşımı konusunda izin sorunu yaşandığını bildirdi. Sarıgül, problemin çözüme kavuşturulmaması halinde Karacabey'deki domates üretiminin yarı yarıya düşebileceğine işaret etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu anımsatan Sarıgül, "Doğal afetler ve depremi korkulu rüya olmaktan çıkarmamız için doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulması gerekir. Buna siyasi değil, vicdani bir mesele olarak bakalım; bütün siyasi partilerin desteğiyle doğal afetler ve deprem bakanlığı kuralım." diye konuştu.

CHP'li Sarıgül, cezaevlerini ziyaret ettiğini anlatarak, "Salgın nedeniyle çeklerini ödeyemeyen binlerce esnafımız cezaevinde, iş yapmadan nasıl borçlarını ödeyecekler? Yasayı değiştirelim, esnafımızın çeklerini ödemesine yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

Çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulan kamyon, minibüs ve tır şoförlerinin çalışamadığını belirten Sarıgül, ehliyet cezalarına da af düzenlemesi yapılmasını istedi.

Mustafa Sarıgül, Cumhuriyetin 100. yılında genel af düzenlemesi yapılmasını talep ederek, "9. Yargı Paketi'nin geniş kapsamlı düzenlenmesi ve af beklentisi var. Cezaevinde dünyaya gelen; anne ve babası cezaevinde olan binlerce çocuk var. Anneler, babalar ve çocuklar için affet Türkiye'm." şeklinde konuştu.