CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çiftçilere verilecek desteğin önemine dikkat çekerek, çiftçilerin fakirleştiğini ve tarım sektörünün borcunun arttığını belirtti. Sarıgül, tarımdaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, 9. Yargı Paketi'ne af düzenlemesinin eklenmesini talep etti.

14.05.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çiftçiye verilecek desteğin önemine işaret ederek, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsattı.

Çiftçilerin son yıllarda fakirleştiğini belirten Sarıgül, "Çiftçimiz adeta toprağını süremez hale geldi. Para kazanamadığı için tarlalarını ekemiyor. Çiftçimizin borcu son 20 yılda 122 kat arttı. Tarım sektörünün borcu 700 milyar lirayı geçti. Çifti borcunu ödeyemiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin para kazanamaması halinde tarlaya küseceğini dile getiren Sarıgül, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz. Önümüzdeki aylarda buğday hasadı başlayacak. Buğday taban fiyatının en az 15 lira olması şart. Arpanın taban fiyatının da 12 lira olması şart ki benim çiftçim, köylüm ektiğinin hakkını alabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımdaki sorunları çözemezsek, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz" diyen Sarıgül, fiyatları düşürmenin yolunun marketlerden değil, çiftçiye verilecek desteklerden geçtiğini söyledi.

Kamuoyunda tartışılan 9. Yargı Paketi'nin Meclis'e gelmesini binlerce "kader mahkumunun" beklediğini ifade eden Sarıgül, "Toplumda artık büyük bir af beklentisi var. O af beklentisini görmezden gelemeyiz. Af düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'ne eklenmesini şart olarak görüyoruz." dedi.

Sarıgül, 9. Yargı Paketi'ne ehliyet affı ile çekte hapis cezasının kaldırılması düzenlemesinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Erzincan, Yargı, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement